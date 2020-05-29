Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: когда будут открыты спортзалы, фитнесс-центр и большие магазины
Маленькими шагами Мурманская область возвращается к привычному ритму жизни. На этой неделе губернатор Андрей Чибис разрешил работать библиотекам и музеям, а также магазинам площадью до 400 квадратных метров. Правда, это не распространяется на Мурманск, Североморск и Кольский район, где ухудшается эпидобстановка, а также Апатиты с Кировском, где до сих пор не снят карантин.
В начале следующей недели в правительстве объявят о новых послаблениях. С особым нетерпением северяне ждут, когда свои двери откроют спортазалы с фитнес-центрами, а также кинотеатры и большие магазины.
- Пока предпосылок их открывать я не вижу, - прокоментировал чаяния северян Андрей Чибис. - Признаться, я сам с нетерпением жду, когда можно будет позаниматься в зале с тренером, потому что это совсем другое, чем заниматься дома.
Но пока ситуация в регионе не позволяет сделать такой большой шаг в послаблениях.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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