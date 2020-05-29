2020-05-29T12:53:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в регионе провели более 90 тысяч тестов на коронавирус

Это один из самых высоких показателей в стране
Мария ПАШЕНКОВА
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В Мурманской области провели уже почти 100 тысяч тестов на коронавирус.В Мурманской области провели уже почти 100 тысяч тестов на коронавирус.Фото: Виталий ТИМКИВ
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Мурманская область часто занимает первые строчки в разных рейтингах по коронавирусу. Были мы в топе и по числу заболевших за сутки, и по общему числу инфицированных. К счастью, в плане летальности у нас один из самых низких показателей.

Еще один повод порадоваться: в Мурманской области одна из самых лучших систем тестирования населения. Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, в государственных лабораториях с начала пандемии провели более 60 тысяч тестов, а с учетом лаборатории Роспотребнадзора – уже 90.

- У нас проводится 394 исследования в день на 100 тысяч населения. Это один из самых высоких показателей в стране, - уточнил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Кроме того, власти региона регулярно расширяют перечень тех категорий граждан, которые в обязательном порядке должны проходить тестирование на коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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