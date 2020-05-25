Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Мурманске: расширен перечень тех, кого обязательно протестируют на коронавирус

25 Май 2020 2020-05-25T11:57:02+03:00

Еще больше северян должны будут проходить тест на коронавирус. Фото: Виталий ТИМКИВ

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Заполярью уже давно удалось вырваться вперед по количеству проведенных исследований на коронавирус. По последним данным министра здравоохранения Мурманской области Дмитрия Панычева, в подведомственных ему лабораториях проведено больше 67 тысяч тестов.

- Мы расширили перечень категорий граждан, которые в обязательном порядке должны проходить тестирование на коронавирус. В него вошли беременные – анализ они будут сдавать в момент постановки на учет в женской консультации, социальные работники, сотрудники библиотек, музеев и учреждений спортивной подготовки, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Напомним: обязательное тестирование на COVID-19 должны проходить те, кто приехал из других регионов, волонтеры, сотрудники крупных торговых сетей и общественного транспорта, персонал обсерваторов и сотрудники дошкольных учреждений.

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