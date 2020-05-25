2020-05-25T11:57:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Мурманске: расширен перечень тех, кого обязательно протестируют на коронавирус

В Мурманской области проведено больше 67 тысяч исследований
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Еще больше северян должны будут проходить тест на коронавирус.Еще больше северян должны будут проходить тест на коронавирус.Фото: Виталий ТИМКИВ
Изменить размер текста:

Заполярью уже давно удалось вырваться вперед по количеству проведенных исследований на коронавирус. По последним данным министра здравоохранения Мурманской области Дмитрия Панычева, в подведомственных ему лабораториях проведено больше 67 тысяч тестов.

- Мы расширили перечень категорий граждан, которые в обязательном порядке должны проходить тестирование на коронавирус. В него вошли беременные – анализ они будут сдавать в момент постановки на учет в женской консультации, социальные работники, сотрудники библиотек, музеев и учреждений спортивной подготовки, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Напомним: обязательное тестирование на COVID-19 должны проходить те, кто приехал из других регионов, волонтеры, сотрудники крупных торговых сетей и общественного транспорта, персонал обсерваторов и сотрудники дошкольных учреждений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в Мурманской области после пандемии откроются библиотеки и музеи. Однако не везде эти учреждения культуры смогут начать работать (Подробности)

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в каких случаях надо носить маски и будут ли штрафовать. Рублем накажут и тех, кто не носит маски, и тех, кто допустил это (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Модель Victoria's Secret из Мурманска Екатерина Григорьева стала мамой
Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Мурманске: расширен перечень тех, кого обязательно протестируют на коронавирус
Карантин в Кировске и Апатитах из-за коронавируса: когда заработают парикмахерские и салоны красоты
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в Мурманской области после пандемии откроются библиотеки и музеи
В Туломе нашли одного из пропавших мужчин
В Алакуртти продолжают искать четырехлетнюю девочку, которая пропала у реки
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в каких случаях надо носить маски и будут ли штрафовать
Следователи возбудили уголовное дело по пропавшей в Алакуртти четырехлетней девочке
Жительницу Мурманской области с двумя детьми спасали с острова
Почти 500 человек ищут в Алакуртти пропавшую четырехлетнюю девочку
Первый зам спикера Мурманской областной Думы начал принимать обращения северян на личной странице в "ВКонтакте"
За фейки о госпитале в Мурмашах составлено несколько административных дел
Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 24 мая 2020 года: 2900 зараженных в Мурманской области, 1628 выздоровевших и 7 умерших
В Мурманске столкнулись две иномарки, четыре человека – в больнице
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в Североморске на карантин закрыли неврологию местной больницы