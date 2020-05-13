Кто в Мурманской области должен проходить обязательное тестирование на коронавирус

13 Май 2020 2020-05-13T18:00:16+03:00

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Еще совсем недавно в обязательном порядке тестирование на коронавирус проходили только медицинские работники, да и те, кто непосредственно имел дело с ковидными пациентами. Также дважды в неделю анализы на опасную инфекцию сдает губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Однако после отмена режима самоизоляции список тех, кому необходимо в обязательном порядке сдать анализы, значительно расширился.

Кто должен проходить обязательное тестирование на коронавирус?

- Те, кто вернулся в Мурманскую область из других регионов. Согласно новому порядку отпускники и гости региона должны уйти на 14-дневную самоизоляцию, а на 10 день сдать анализ, и только, если он окажется отрицательным, вернуться к привычному образу жизни;

- беременные;

- волонтеры, которым чаще других приходится помещать магазины, и сотрудники общественного транспорта, чьи контакты насчитывают сотни человек. Кстати, речь идет не только о кондукторах, но и водителях, если в автобусе нет конструктивного разграничения кабины и салона;

- персонал обсерваторов;

- сотрудники крупных торговых сетей (в первую очередь кассиры) и финансовых организаций;

- соцработники и сотрудники дошкольных учреждений.

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