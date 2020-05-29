2020-05-29T13:12:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Будем наказывать тех, кто приезжает на семужью рыбалку и не соблюдает самоизоляцию»

Приехать можно, но на рыбалку ехать только после 14-дневной самоизоляции
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
На рыбалку в Мурманскую область ждут только тех, кто готов соблюдать ограничения.На рыбалку в Мурманскую область ждут только тех, кто готов соблюдать ограничения.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Из-за коронавируса в нашей жизни появилось много ограничений. Но все же некоторые радости у нас остались. Так, жители Мурманской области могут выезжать в отпуска, правда, надо быть готовыми, что придется провести 14-дневную самоизоляцию после возвращения домой и на десятый день сдать тест.

А с 23 мая в Заполярье открыт сезон семужьей рыбалки. Это одна из визитных карточек Кольского полуострова, ради которой сюда едут туристы. Что же делать желающим закинуть удочки, несмотря на пандемию?

- Семужья рыбалка сейчас только для жителей Мурманской области либо для тех, кто приехал из других регионов и соблюдал 14-дневную самоизоляцию. В противном случае будем жестко наказывать и тех, кто пригласил, и тех, кто приехал, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в Апатитах и Кировске введут электронные пропуска. Пока нет подробностей, как будет организован этот режим (Подробности)

Северный флот о ситуации с коронавирусом: «Вспышки на крейсере «Петр Великий» нет». Флагман Северного флота дезинфицируют четыре раза в сутки (Подробности)

Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «До 15 июня сохраняются ограничения в городах, где запрещены выезд и въезд». Андрей Чибис объяснил, с чем связано такое решение (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мурмашах паводок начал размывать дорогу
Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Будем наказывать тех, кто приезжает на семужью рыбалку и не соблюдает самоизоляцию»
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в Апатитах и Кировске введут электронные пропуска
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в регионе провели более 90 тысяч тестов на коронавирус
Глава Роспотребнадзора Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Наша задача, чтобы один человек заражал не более одного человека»
Глава Роспотребнадзора Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «В Мурманской области изменилась форма заболеваемости коронавирусом»
Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «До 15 июня сохраняются ограничения в городах, где запрещены выезд и въезд»
Северный флот о ситуации с коронавирусом: «Вспышки на крейсере «Петр Великий» нет»
Третьего осужденного, устроившего массовые беспорядки в колонии в Мурмашах, задержали в Приморском крае
В Оленегорске мать четырех детей вышла замуж и сменила фамилию, чтобы не платить алименты
В Полярном не стали менять приговор двум последователям "Свидетелей Иеговы"*
Осужденных могут привлечь к уборке более 30 водных объектов в Мурманской области
Северяне создали петицию с требованием наказать виновницу смертельной аварии в Апатитах
В Мурманской области установили четвертый класс пожарной опасности
Рекультивацию пометохранилища птицефабрики "Снежная" в Мурманской области отложили на два года
Бизнесвумен, устроившая смертельное ДТП в Апатитах, признала свою вину лишь частично
Истощенных собак из Молочного обследуют ветеринары
В Мурманской области появились сертификаты на дополнительное образование
Когда состоится «Последний звонок-2020»-онлайн в Мурманске и кто станет его гостем
В рамках нацпроекта "Здоровье" в Мурманской области построят вертолетную площадку и реконструируют онкодиспансер
Андрей Чибис: "Губернаторство - это миссия. Но моей семье не хватает общения со мной"
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: для отпускников могут отменить обязательный 14-дневный режим самоизоляции
За лучший проект реконструкции Долины Уюта в Мурманске заплатят почти 6 миллионов рублей
Ведущие Авторадио «Мурзилки International» спели про отдых в Мурманске
Мурманск попал в число городов, где жители больше всего боятся потерять работу