Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Будем наказывать тех, кто приезжает на семужью рыбалку и не соблюдает самоизоляцию»

29 Май 2020 2020-05-29T13:12:34+03:00

На рыбалку в Мурманскую область ждут только тех, кто готов соблюдать ограничения. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Приехать можно, но на рыбалку ехать только после 14-дневной самоизоляции

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Из-за коронавируса в нашей жизни появилось много ограничений. Но все же некоторые радости у нас остались. Так, жители Мурманской области могут выезжать в отпуска, правда, надо быть готовыми, что придется провести 14-дневную самоизоляцию после возвращения домой и на десятый день сдать тест.

А с 23 мая в Заполярье открыт сезон семужьей рыбалки. Это одна из визитных карточек Кольского полуострова, ради которой сюда едут туристы. Что же делать желающим закинуть удочки, несмотря на пандемию?

- Семужья рыбалка сейчас только для жителей Мурманской области либо для тех, кто приехал из других регионов и соблюдал 14-дневную самоизоляцию. В противном случае будем жестко наказывать и тех, кто пригласил, и тех, кто приехал, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

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