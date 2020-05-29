Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: почему жители Мурманской области не могут лечить коронавирус дома

29 Май 2020 2020-05-29T16:46:52+03:00

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Почти в 70% случаев коронавирус у жителей Мурманской области протекает бессимптомно. Если бы не увеличенные объемы тестирования, то многие северяне и не знали бы, что больны.

Но от этого болезнь не становится менее опасной. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал, почему легкие формы COVID-19 в нашем регионе не лечат по примеру Москвы или Санкт-Петербурга дома. Хотя ранее речь о такой возможности заходила, и даже были куплены специальные браслеты для отслеживания перемещений таких больных.

- Оставлять дома больных коронавирусом - вопрос самого критического сценария. Очень надеюсь, что нам никогда делать так не придется. У нас достаточное количество коечных мест, вот если бы их не хватало, мы бы применили план "Б", - отметил губернатор.

Он также сообщил, что в регионе были случаи, когда многих тяжелых пациентов врачи невероятными усилиями снимали с ИВЛ, хотя сначала ситуация не казалась критичной. Так, в одну из больниц области поступил мужчина 30 лет, у которого COVID-10 протекал достаточно легко, легкие почти не были поражены. Но уже через два дня его состояние резко ухудшилось.

- Если оставлять дома, можно просто не успеть спасти человека, - добавил Андрей Владимирович.

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ИСТОЧНИК KP.RU