Ситуация с коронавирусом в Мурманске: 30 детей с COVID-19 госпитализированы в больницу
В первую очередь коронавирус опасен для пожилых людей, а вот дети в основном переносят его легко. Но менее опасной от этого болезнь не становится.
Как сообщил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев, на данный момент более 30 несовершеннолетих госпитализированы в Мурманскую областную детскую клиническую больницу.
- Если и ребенок, и кто-то из родителей заражены, то они проходят лечение вместе. Если диагноз подтвердился у кого-то одного, то их изолируют друг от друга, - отметил министр.
При этом, по словам главного санитарного врача региона Лены Лукичевой, еще не было таких случаев, когда бы маму и совсем маленького ребенка разлучили. Каждый случай разбирается индивидуально, и под него продумывается маршрутизация.
Напомним: с недавного времени всех сотрудников детских садов обязательно тестируют на коронавирус.
- Слава богу, еще не было подтвержденных случаев коронавируса среди тех, кто непосредстевнно работает с детьми. Но есть несколько случаев среди подсобных рабочих. Угрозы распространения по выявленным случаям на детишек не выявлено. Поэтому дежурные группы не были закрыты, - уточнил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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