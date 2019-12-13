Обнаружили тело второго погибшего в пожаре на крейсере "Адмирал Кузнецов"

Прошли сутки, как на борту авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" случился пожар. Напомним: возгорание началось в 10.16 12 декабря в энергоотсеке, предположительно, во время сварочных работ. Искра могла попасть на горючие материалы.

К 13.22 очаг возгорания локализировали, вечером 12 числа шла проливка, ликвидировать открытое горение удалось к 5 утра 13 декабря. На данный момент основной пожар потушен, однако есть задымление и все еще тлеют отдельные участки корабля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/749527" frameborder="0"></iframe> Возбуждено уголовное дело в связи с пожаром на авианосце "Адмирал Кузнецов" – СК.

В первые часы после начала ЧП в правительстве Мурманской области сообщили о 10 пострадавших, в том числе двух военнослужащих, которые получили ожоги верхних дыхательных путей. Один человек в тяжелом состоянии находится в реанимации. Однако жизни пострадавших ничего не угрожает.

На корабле еще наблюдаются тление и задымление.Фото: Алексей Володарский

На Северном флоте подтвердили гибель одного военнослужащего, поиски еще одного пропавшего без вести велись до настоящего времени. Как стало известно "КП" от осведомленного источника, днем 13 декабря было обнаружено тело второго погибшего. Также число пострадавших выросло до 14 человек. Спасательные работы официально завершены.

Возбуждено уголовное дело возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/749311" frameborder="0"></iframe> Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов».

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