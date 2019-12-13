Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» потушили

Белый дым, который валит с тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», могли весь день наблюдать жители западного берега Кольского залива. Напомним: 12 декабря в 10.16 в трюме первого энергоотсека начался пожар. По предварительной версии, в этот момент там как раз проводились сварочные работы, и искра попала в мазут. Только в 13.22 военным и пожарным удалось локализовать очаг возгорания. Однако, чтобы справиться с огнем понадобилось куда больше времени.

- Ликвидировать открытое горение на крейсере удалось только к 5.00 13 декабря. Тушение пожара осложняли сильное задымление и высокие температуры. Сейчас все работы завершены, - рассказал источник «КП», знакомый с ситуацией.

По словам экспертов, горящий корабль – это по факту стальная печь, внутри которой витают сгустки мазута. Поэтому решено было проделать технологическое отверстие, через которое и подать средство пожаротушения.

В таких условиях попытки укротить огонь не обходятся без жертв и пострадавших. «Адмирал Кузнецов» - не исключение. На сегодняшний момент в больницах Мурманска находятся 12 пострадавших. По данным Северного флота, погибший пока один, еще один офицер пропал без вести. Как сообщает Baza, фамилия погибшего контрактника Ролдугин, а вот капитана третьего ранга Виктора Измайлова еще не нашли.

В Северо-Западном следственном комитете на транспорте уже возбудили уголовное дело по статье 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ», а в Мурманск вылетел и.о. руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте Павел Выменц.

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