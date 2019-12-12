По пожару на крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске возбудили уголовное дело

О том, почему на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» утром 12 декабря вспыхнул пожар, стало известно почти сразу – возгорание началось в трюме первого энергоотсека во время сварочных работ. Сомнений в том, что при их проведении была нарушена техника безопасности не оставалось даже у обывателей, не то, что у опытных специалистов.

- По факту возгорания на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ». По данным следствия, в апреле 2018 года корабль был передан Объединенной судостроительной корпорации, специалисты которого занимались его плановым ремонтом, - сообщает Северо-Западный следственный комитет на транспорте.

Собственно говоря, во время работ по полной модернизации грозы морей и океанов и произошло возгорание. Напомним: ЧП случилось в 10.16. Огонь полыхал на площади 600 квадратных метров. С ним боролись как военные, так и сотрудники регионального МЧС. В 13.22 появилась информация о локализации очага пожара, а ближе к вечеру – о том, что уже идет проливка пострадавшего отсека. Однако о ликвидации крупного пожара до сих пор не объявили.

К сожалению, не обошлось без пострадавших. 10 военнослужащих оказались в больницах Мурманска. В пресс-службе Северного флота подчеркивают, что за медицинской помощью людей отправляли при малейших признаках отравления угарным газом. Однако среди пострадавших есть и мужчина с черепно-мозговой травмой.

Также Северный флот подтвердил данные о гибели одного военнослужащего при ликвидации очага задымления на «Адмирале Кузнецове», поиск еще одного офицера продолжается. По некоторым данным, пропавших без вести может быть двое.

- На место происшествия выехала следственно-оперативная группа под руководством и.о. руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте Павла Выменца в составе наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов. Принимаются меры, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему, - отмечают в следственном комитете на транспорте Северо-Запада.

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