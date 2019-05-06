"Я выбежал из самолета с телефоном в руке и позвонил маме". Пассажир рассказал, что бросил все свои вещи в самолете Москва - Мурманск

- Повезло мне! Впереди сидел! – признается адвокат из Хабаровска, который летел в Мурманск в командировку. С «КП» мужчина согласился поговорить при условии, что имя не будет опубликовано.

Напомним, вечером 5 мая в московском аэропорту «Шереметьево» загорелся самолет, выполняющий рейс в Мурманск. Погиб 41 человек из 78 на борту. 37, которые сидели ближе к носу Sukhoi Superjet, смогли спастись. Собеседник «КП» сидел в шестом ряду и оказался в числе счастливчиков.

- Паники и давки в самолете в принципе не было. Из салона я выбежал с телефоном в руке. Даже мысли не было доставать свои вещи, в которых были все документы. Они сгорели. Но ведь бумаги – не самое страшное, - рассказывает адвокат. – В 18:30 я выбежал из самолета и первым делом позвонил маме в Хабаровск. Разбудил, конечно (в Хабаровске в это время было полвторого ночи – Ред.). Сказал, что новости посмотрит утром, но я живой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/706969" frameborder="0"></iframe> Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...

Примерно такой же разговор у собеседника «КП» состоялся через несколько минут с женой, которая тоже спала и не подозревала, что только что чуть не потеряла в авиакатастрофе мужа. Кстати, к нему осознание того, что произошло в «Шереметьево», пришло в два часа ночи, когда объявили количество выживших и погибших.

- Я часто летаю. Никаких предчувствий не было – все как всегда. Сейчас отвечаю на телефонные звонки. Все смотрят новости и переживают, - говорит адвокат, которого из аэропорта к себе забрали друзья.

Мужчина намерен вернуться в родной Хабаровск – командировка сорвалась. Правда, когда это произойдет, сам не знает – ему предстоит решить вопрос с документами. Но это мелочи! Главное – он жив и здоров.

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