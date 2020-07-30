Отставка: почему ушла министр внутренней политики Мурманской области Вера Леонова

Спустя 9 месяцев после того, как губернатор Мурманской области Андрей Чибис представил новое правительство, его команду продолжает лихорадить. Не успел глава региона подыскать замену ушедшей в декрет министру благоустройства и градостроительства Ольге Вовк, как в отставку подал министр культуры Евгений Гоман, а спустя 20 дней его примеру последовала и министр внутренней политики Вера Леонова.

Напомним: по официальной информации правительства Мурманской области, Вера Владимировна решила покинуть свой пост из-за семейных обстоятельств, требующих ее присутствия по месту постоянной регистрации.

Чем же запомнилась министр внутренней политики Вера Леонова северянам?

Маленькая победа

17 февраля Андрей Чибис представил сразу трех новых министров. Среди них была и политтехнолог и давняя знакомая главы региона Вера Леонова. До своего приезда в Заполярье успела поработать и в Вологде, и в Ярославле, и в Ростове-на-Дону, и в столице. На сложную и интересную должность министра внутренней политики политтехнолог променяла пост советника генерального директора по стратегическому маркетингу и коммуникациям в крупном сельскохозяйственном холдинге Москвы. Она честно призналась, что решение далось ей не просто, но вызов она приняла.

Ну, что ж, чего-чего, а вызовов на Крайнем Севере оказалось предостаточно. Взять хотя бы историю с Советом депутатов Ревды, где после сентябрьских выводов народные избранники не могли определиться с главой. Поселковые парламентарии собирались 11 раз по этому поводу, и каждый раз голоса делились исключительно поровну.

На 12 заседание Совета депутатов Ревды Вере Леоновой пришлось ехать лично и, как результат, главой поселения стала народная избранница Валентина Афоничева. Но еще до этой маленькой победы депутат из Ревды Максим Россошанский успел пригрозить расправой администратору местного паблика. Проверка правоохранительных органов по этому скандальному случаю идет до сих пор.

И большая неудача

Но если маленькую победу в масштабах Мурманской области Вера Леонова смогла одержать, то с голосованием по правкам в Конституцию России все прошло далеко не так гладко.

Явка избирателей в Заполярье составила 43,51%. Высказать свое мнение по правкам в главный документ страны в Мурманской области мог 574301 человек. Но наш регион вошел в топ-10 с наименьшей поддержкой поправок в Конституции РФ. Тем не менее, Андрей Чибис остался доволен таким результатом.

- На участки в Мурманской области пришло более 45% избирателей. Это притом что значительное количество людей традиционно выехало в отпуска. Очень важно, что голосование прошло максимально прозрачно и с соблюдением всех необходимых санитарных норм. Все, кто пришел на участки, были обеспечены одноразовыми перчатками, масками, ручками, - прокомментировал голосование глава региона.

Однако, по мнению некоторых экспертов, именно низкая явка сыграла ключевую роль в политической карьере Веры Леоновой на Крайнем Севере.

Комментируя свою отставку, Вера Леонова не уточнила, где и какую должность она собирается занять.

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