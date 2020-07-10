Министр культуры Мурманской области ушел в отставку

10 Июль 2020 2020-07-10T11:05:30+03:00

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В команде губернатора Мурманской области Андрея Чибиса вновь перемены. Напомним: две недели назад глава региона представил правительству трех новых министров. Теперь же пришлось сообщать об отставке другого своего ставленника.

- 10 июля министр культуры Мурманской области Евгений Гоман освобожден от занимаемой должности по собственному желанию, - сообщили в правительстве региона.

Что стало причиной такого решения, не уточняется. Скорее всего, не последнюю роль в нем сыграл скандал с увольнением директора ДК имени Кирова Светланой Вагайцевой. Решение Евгения Гомана об ее отставке отменил лично Андрей Чибис. В итоге у «Кировке» есть директор, а вот министерство культуры осиротело.

- Вернуться в творчество – мое обдуманное, взвешенное решение, и я благодарен губернатору Андрею Чибису, который меня поддержал. Я ухожу с поста министра, но буду продолжать развивать культурную жизнь Заполярья. Помимо возвращения в театр и других творческих проектов, планирую войти в состав Общественного совета при региональном министерстве культуры, – прокомментировал свою отставку Евгений Гоман.

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