Министр культуры Мурманской области: "Мы увольняем директора ДК им. Кирова, но смены других руководителей не будет"

В последние дни культурная жизнь Мурманской области бурлит и кипит, однако дело тут совсем не в постановках и фестивалях, а в кадрах. В информационном пространстве региона вовсю обсуждают увольнение директора областного Дворца культуры имени С.М. Кирова Светланы Вагайцевой, а также слухи, что во многих культурных учреждениях заполярной столицы поменяется руководство.

"КП" поговорила с министром культуры Мурманской области Евгением Гоманом, чтобы выяснить, как обстоят дела на самом деле.

"Мы не можем объяснять причины"

Директор Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества имени С.М. Кирова Светлана Вагайцева занимала почетную должность порядка 20 лет. Но мир не стоит на месте, и заведению потребовался новый руководитель, который бы смог осовременить "кировку".

- Светлана Васильевна - заслуженный деятель, мы относимся к ней с большим уважением. Однако Дворцу культуры нужен свежий взгляд в сторону современности. Мы предложили Светлане Вагайцевой поработать в совете ветеранов или остаться в ДК в качестве методиста или преподавателя. Говорили с ней о ее важной роли в культуре региона, сейчас ждем, согласится ли она продолжать работу в заведении на другой должности, - уточнил Евгений Гоман.

Светлана Вагайцева проработала в "кировске" около 20 лет. Фото: vk.com/odkkirova

Как отметил министр, директора увольняют по юридической статье без объяснения причин, поэтому и комментировать мотивы своего решения для экс-руководителя министерству не обязательно.

Все как и прежде

Помимо увольнения начальника "кировки" в социальных сетях прошли слухи о том, что с поста директора снимают и Ольгу Евтюкову, которая руководит Мурманским областным художественным музеем. Однако это оказалось неправдой.

- Информация об увольнении Ольги Евтюковой ложная, - подчеркнул Евгений Гоман.

Тем не менее, кадровые изменения в культурной жизни Заполярья все же намечаются. Так, министерство культуры ищет кандидатов на роль руководителей в самые разные учреждения заполярной столицы: музеи, библиотеки, театры, филармонии, колледжа искусств.

- Мы хотим сформировать кадровый резерв для всех культурных учреждений. Это делается для того, чтобы в нужный момент можно было оперативно поставить человека вместо директора, который, например, заболел. Прежних руководителей никто менять не будет, - поделился собеседник "КП".

Учреждениям нужен кадровый резерв. Фото: правительство МО

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