Губернатор Мурманской области сделал министру культуры замечание из-за увольнения директора ДК имени Кирова

15 Июнь 2020 2020-06-15T09:42:07+03:00

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На прошлой неделе культурную жизнь Мурманской области штормило. Сначала все обсуждали увольнение директора дворца культуры им. С.М. Кирова Светланы Вагайцевой, затем обвинение директора краеведческого музея Елены Химчук внезаконном вывозе культурных ценностей через границу.

По поводу ситуации с "Кировкой" губернатор региона Андрей Чибис сделал министру культуры Евгению Гоману замечание за некорректную процедуру увольнения.

- Понятно, что принимать решения в отношении подведомственных учреждений культуры - это ваша компетенция. Но надо быть максимально корректными с одной стороны, с другой - уважать опыт, и по-человечески относиться к этим людям. Очевидно, что Светлана Васильевна заслужила не простого вручения уведомления о прекращении своей деятельности, но и выражения благодарности за свои заслуги, - отметил Андрей Чибис. - Приношу извинения Светлане Васильевне за некорректные действия своих подчиненных. В ближайшее время мы встретимся и пообщаемся о трудойстройстве и развитии культуры в целом.

Напомним: стало известно, что в ДК им. С.М.Кирова нашли кабинет, переделанный под сауну.

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