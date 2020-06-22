2020-06-22T08:45:07+03:00
Политика

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис назначил трех новых министров

Руководители обновились в минимущества, министерстве финансов и министерстве градостроительства и благоустройства
Мария ПАШЕНКОВА
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Андрей Чибис назначил трех новых министров. Фото: правительство Мурманской областиАндрей Чибис назначил трех новых министров. Фото: правительство Мурманской области
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На оперативном совещании в правительстве Мурманской области 22 июня губернатор Андрей Чибис сообщил сразу о трех кадровых назначениях.

Министром градостроительства и благоустройства стал Михаил Кудряшов, так как его предшественница Ольга Вовк ушла в декретный отпуск.

Новый руководитель и у министерства финансов - его воглавит Михаил Селезнев, который ранее занимал должность начальника управления бюджетного развития и бюджетной политики. Елена Дягилева, которая была министром с 2017 года, стала профильным вице-губернатором. Две должности она совмещала с осени 2019 года.х

Еще одно кадровое решение касается министерста имущественных отношений. И.о. министра был Вячеслав Смирнов, но Андрей Чибис назначил министром Викторию Минкину, которая работала начальником отдела правового и кадрового обеспечения

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ИСТОЧНИК KP.RU

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