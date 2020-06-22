2020-06-22T12:25:21+03:00
Политика

Новый министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Михаил Кудряшов: что известно, биография

Назначенный министр ранее работал в правительстве Ярославской области
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Михаил Кудряшов переехал в Заполярье из Ярославской области. Фото: правительство Мурманской областиМихаил Кудряшов переехал в Заполярье из Ярославской области. Фото: правительство Мурманской области
Изменить размер текста:

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области губернатор Андрей Чибис представил сразу трех новых министров. Среди них – Михаил Кудряшов, который возглавит министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области. Руководившая им Ольга Вовк ушла в декретный отпуск.

Что известно о новом министре? До назначения в Заполярье он работал в правительстве Ярославской области главным архитектором региона и советником губернатора, где 31 мая стало его последним рабочим днем.

- Я решил идти дальше. Три года я отчаянно отслужил, считаю, что дальнейший профессиональный рост должен быть построен иначе, - сообщил о свое уходе Михаил Кудряшов «Ярновостям».

Михаил Кудряшов родился в 1979 года в Ярославле. В 2002 году закончил Ярославский государственный технический университет по специальности «Архитектура», прошел научную стажировку в Центре экологического строительства и современных строительных технологий Кассельского университета в Германии.

Как сообщили в правительстве Ярославской области, Михаил Кудряшов является автором 23 научных статей в отечественной и зарубежной печати, участником 11 международных архитектурно-градостроительных конкурсов. В частности, он стал лауреатом международного конкурса международного союза архитекторов «Атлас архитектуры будущего», международного конкурса Академии Франции, а также членом оргкомитета и жюри международного архитектурного конкурса «Spartacus alive» 2014 года.

С 2002 по 2020 год работал преподавателем профильных дисциплин кафедры архитектуры Ярославского государственного технического университета. С 2007 года по настоящее время – постоянный член государственной аттестационной комиссии по присвоению квалификации «архитектор» высшего профессионального образования и научной степени «магистр архитектуры» ЯГТУ.

Также новый министр – автор 36 реализованных архитектурно-градостроительных проектов. В Ярославле это концепция сити-парка «Миллениум», решение спортивной базы ХК «Локомотив» на проспекте Фрунзе, ландшафтно-градостроительная концепция развития 2-й Закоторосльной набережной и поймы реки Которосли, многофункциональный торгово-развлекательный комплекс «Альтаир», торговый центр «Меркурий».

Кроме того, Михаил Кудряшов – участник международных, всероссийских и региональных выставок в Берлине, Франкфурте-на-Майне, Касселе, Флоренции, Москве, Ярославле. В качестве главного архитектора Ярославской области он курировал процесс формирования и подачи заявок на конкурсы Министерства строительства РФ по благоустройству малых городов и исторических поселений, занимался благоустройством зоны ЮНЕСКО в Ярославле.

- Мы узнали, что Михаил Кудряшов имеет связь с Мурманском: его отец входил в состав проектной группы, которая помогала строить гостиницу «Арктика» - самое высокое здание за полярным кругом, -отметил Андрей Чибис.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новый министр строительства Мурманской области: Андрей Чибис назначил Владислава Сандурского. Оксана Астахова становится вице-губернатором по городской среде (Подробности)

Экс-министр здравоохранения Мурманской области находится под подпиской о невыезде. Валерию Перетрухину предъявили обвинение в мошенничестве в крупном размере (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Александр Школьник: Приоритет внутреннего права над международным и социальные гарантии - для будущего наших детей
Гендиректор Музея Победы на Поклонной горе, заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) Российской Федерации - в беседе с нашим обозревателем Александром Гамовым
Новости 24
По факту смерти 19-летнего Валентина Шемякина, тело которого нашли в реке Роста в Мурманске, не стали возбуждать уголовное дело
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в кардиохирургии областной больницы нашли коронавирус
В Мурманской области хотят создать Казачий православный центр для молодежи
Экскаваторщик из Заполярного погиб под обрушившейся бетонной плитой
В Мурманске появились яркие граффити, посвященные заполярным медикам
Жительница Мурманска спасла выводок малышей-дроздов, которых бросила мать
В Мурманске выбирают дворы, где сделают ямочный ремонт
В Мурманской области проходит акция «Свеча Памяти»
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в регионе четыре пациента в крайне тяжелом состоянии
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис назначил трех новых министров
Министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Ольга Вовк ушла в декрет
В Мурманске мужчина упал с высоты и погиб
В Мурманской области искали двух дайверов, пропавших год назад
Врач-инфекционист из Мурманска рассказал, какие лекарства помогут не заразиться коронавирусом
Суд продлил заключение под стражей для жителя Мончегорска, который избил пасынка до реанимации
Сейдозеро может стать объектом культурного наследия ЮНЕСКО
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в Апатитах и Кировске снимаются ограничения на выезд
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в регионе заражены опасной инфекцией 32 врача
Губернатор Мурманской области о коронавирусе: "В регионе снимается двухнедельная изоляция для приезжающих из других регионов"