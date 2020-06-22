Новый министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Михаил Кудряшов: что известно, биография

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области губернатор Андрей Чибис представил сразу трех новых министров. Среди них – Михаил Кудряшов, который возглавит министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области. Руководившая им Ольга Вовк ушла в декретный отпуск.

Что известно о новом министре? До назначения в Заполярье он работал в правительстве Ярославской области главным архитектором региона и советником губернатора, где 31 мая стало его последним рабочим днем.

- Я решил идти дальше. Три года я отчаянно отслужил, считаю, что дальнейший профессиональный рост должен быть построен иначе, - сообщил о свое уходе Михаил Кудряшов «Ярновостям».

Михаил Кудряшов родился в 1979 года в Ярославле. В 2002 году закончил Ярославский государственный технический университет по специальности «Архитектура», прошел научную стажировку в Центре экологического строительства и современных строительных технологий Кассельского университета в Германии.

Как сообщили в правительстве Ярославской области, Михаил Кудряшов является автором 23 научных статей в отечественной и зарубежной печати, участником 11 международных архитектурно-градостроительных конкурсов. В частности, он стал лауреатом международного конкурса международного союза архитекторов «Атлас архитектуры будущего», международного конкурса Академии Франции, а также членом оргкомитета и жюри международного архитектурного конкурса «Spartacus alive» 2014 года.

С 2002 по 2020 год работал преподавателем профильных дисциплин кафедры архитектуры Ярославского государственного технического университета. С 2007 года по настоящее время – постоянный член государственной аттестационной комиссии по присвоению квалификации «архитектор» высшего профессионального образования и научной степени «магистр архитектуры» ЯГТУ.

Также новый министр – автор 36 реализованных архитектурно-градостроительных проектов. В Ярославле это концепция сити-парка «Миллениум», решение спортивной базы ХК «Локомотив» на проспекте Фрунзе, ландшафтно-градостроительная концепция развития 2-й Закоторосльной набережной и поймы реки Которосли, многофункциональный торгово-развлекательный комплекс «Альтаир», торговый центр «Меркурий».

Кроме того, Михаил Кудряшов – участник международных, всероссийских и региональных выставок в Берлине, Франкфурте-на-Майне, Касселе, Флоренции, Москве, Ярославле. В качестве главного архитектора Ярославской области он курировал процесс формирования и подачи заявок на конкурсы Министерства строительства РФ по благоустройству малых городов и исторических поселений, занимался благоустройством зоны ЮНЕСКО в Ярославле.

- Мы узнали, что Михаил Кудряшов имеет связь с Мурманском: его отец входил в состав проектной группы, которая помогала строить гостиницу «Арктика» - самое высокое здание за полярным кругом, -отметил Андрей Чибис.

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