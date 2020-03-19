В Ревде депутат угрожал расправой администратору местного паблика

- Что вы испытываете-то? Оля, вы в натуре попутали берега. Мне звонили сейчас по поводу твоего мужа и просили пройтись по зонам, как и где он сидел? и выложить все в соцсети. Я сказал, что не надо это делать, а вы не понимаете, что сейчас начнется это … вы все строганете. Вы [достали ] писать [ерунду]. Вы все исподтишка делаете! Из-за того, что у тебя там пишут, Оля, ты пострадаешь! Слово пацана даю! Оля, прекращай по-хорошему! Иначе будут другие методы! И ни полиция, ни прокуратура не помогут! Я тебе клянусь! Пожалеете! – запись такого монолога, изрядно сдобренного нецензурной лексикой, появилась в сети.

Как утверждает администратор паблика «Болталка Ревда Мурманская» Ольга Быстрова, угрозы звучат в ее адрес ни от кого иного, как от депутата Совета депутатов Ревды Максима Россошанского, которого, к слову, сватали на должность директора Культурно-спортивного центра Ревды. Правда, после такого спича руководству муниципалитета стоит крепко задуматься, сможет ли Максим Юрьевич просвещать местных жителей и в каком ключе.

Фейк спровоцировал

В чем же причина яростного гнева народного избранника? Ольга Быстрова, попавшая, как говорится под раздачу, может только предположить, восстанавливая ход предшествующих тому звонку событий.

- Скорее всего, такую реакцию спровоцировал комментарий фейкового пользователя под очередным видео с заседания Совета депутатов. Такие ролики регулярно появляются в нашем паблике, чтобы жители видели, как работают народные избранники и какие решения принимают, - предполагает администратор.

Администратор паблика считает, что именно этот комментарий стал поводом для депутута позвонить ей с угрозами. Фото: Болталка Ревда Мурманская

- Чуть позже я спросила у него в личных сообщениях: «Тебя ставят со 2 марта директором Культурно-спортивного центра? Это правда?». Максим Юрьевич ответил, что нет, не правда, а через полчаса раздался уже этот звонок, - вспоминает Ольга Быстрова. – Скажу честно, я испугалась. Комментарий, который мог стать причиной такой реакции, удалила и обратилась в правоохранительные органы. Там проверят нет ли в монологе Максима Юрьевича состава преступления, предусмотренного статьей 119 УК РФ «Угроза убийством или причинения тяжкого вреда здоровью».К слову, пользователя возмутило то, что за девять заседаний Максим Россошинский не произнес ни слова и никак себя не проявил. Правда, его коллегам тоже досталось от критиков.

Молчание депутата

В Следственном комитете по Мурманской области подтвердили, что по обращению северянки начали процессуальную проверку, в ходе которой проверят изложенные Ольгой Быстровой доводы. До самого Максима Россошинского «Комсомолке» пока дозвониться не удалось (мы приглашаем его к диалогу).

- Могу сказать одно - ситуация непростая. С депутатом об этом я еще не разговаривала. Похоже, что человек был доведен до крайности. Этот паблик у нас не совсем адекватный, там постоянно публикуют оскорбления и в адрес родителей, и в адрес депутатов, в том числе. Наверное, человек был доведен до какой-то точки, - прокомментировала произошедшее глава Ловозерского района Валентина Агалакова.

А вот и.о. главы администрации Ревды Юрий Басавин от комментариев на время проверки следственного комитета решил воздержаться.

- Максим Россошинский был назначен директором Культурно-спортивного центра с 16 марта до того, как госпожа Быстрова выложила в сеть запись разговора, - отметил Юрий Вениаминович.

Скажется ли эта ситуация на карьере депутата, можно будет говорить после результатов процессуальной проверки.