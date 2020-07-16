Валерия Перетрухина сняли с должности главного врача Мурманской областной детской клинической больницы

16 Июль 2020 2020-07-16T08:12:06+03:00

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Валерий Перетрухин был первым, кто лишился своего кресла после того, как Марина Ковтун ушла в отставку, а врио губернатора Мурманской области стал Андрей Чибис.

Впрочем, экс-министр здравоохранения с людьми в белых халатах не попрашался, а вернулся главным врачом в Мурманскую областную детскую клиническую больницу, откуда в феврале 2013 года и ушел работать в правительство.

Правда, работать спокойно на "новом старом" месте Валерию Перетрухину не удалось. В мае этого года стало известно, что экс-министр находится под подпиской о невыезде, у него дома и на рабочем месте прошли обыски в рамках расследования уголовного дела по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение". Оно было возбуждено в феврале этого года в отношении неустановленного круга лиц.

Сразу после обысков Валерий Перетрухин попал в больницу с ухудшимся самочувствием. А теперь, как стало известно "КП", его сняли с должности главного врача детской больницы.

- C 10 июля 2020 года Валерий Геннадьевич Перетрухин освобожден от должности главного врача Мурманской областной детской клинической больницы. В настоящее время обязанности руководителя исполняет Миронова Надежда Николаевна, - уточнили "КП" в министерстве здравоохранения Мурманской области.

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