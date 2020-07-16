2020-07-16T08:12:06+03:00
Общество

Валерия Перетрухина сняли с должности главного врача Мурманской областной детской клинической больницы

Бывший министр здравоохранения Мурманской области проходит фигурантом уголовного дела
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Валерий Перетрухин стал главврачом детской больницы после отставки с поста министра здравоохранения. Фото: правительство Мурманской областиВалерий Перетрухин стал главврачом детской больницы после отставки с поста министра здравоохранения. Фото: правительство Мурманской области
Изменить размер текста:

Валерий Перетрухин был первым, кто лишился своего кресла после того, как Марина Ковтун ушла в отставку, а врио губернатора Мурманской области стал Андрей Чибис.

Впрочем, экс-министр здравоохранения с людьми в белых халатах не попрашался, а вернулся главным врачом в Мурманскую областную детскую клиническую больницу, откуда в феврале 2013 года и ушел работать в правительство.

Правда, работать спокойно на "новом старом" месте Валерию Перетрухину не удалось. В мае этого года стало известно, что экс-министр находится под подпиской о невыезде, у него дома и на рабочем месте прошли обыски в рамках расследования уголовного дела по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение". Оно было возбуждено в феврале этого года в отношении неустановленного круга лиц.

Сразу после обысков Валерий Перетрухин попал в больницу с ухудшимся самочувствием. А теперь, как стало известно "КП", его сняли с должности главного врача детской больницы.

- C 10 июля 2020 года Валерий Геннадьевич Перетрухин освобожден от должности главного врача Мурманской областной детской клинической больницы. В настоящее время обязанности руководителя исполняет Миронова Надежда Николаевна, - уточнили "КП" в министерстве здравоохранения Мурманской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В "Мурманских городских парках и скверах" прошли обыски. Работа правоохранительных органов связана с уголовным дело по реконструкции сквера у памятника Кирову [видео] (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Финляндии незаконно проехал в Мурманскую область на велосипеде
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Мурманская область на четвертом месте в России по количеству заражений на 100 тысяч человек
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Мурманская область снова в топ-10 регионов по числу зараженных за сутки
15 детских площадок в Мурманске оказались небезопасны
Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 16 июля 2020 года составило 42 человека
За день в WhatsApp-приемную при правительстве Мурманской области поступило 140 обращений по здравоохранению
16 июля Андрей Чибис проведет онлайн-брифинг по ситуации с коронавирусом в Мурманской области
Валерия Перетрухина сняли с должности главного врача Мурманской областной детской клинической больницы
Движение троллейбусов и автобусов в Мурманске теперь можно отслеживать на "Яндекс.Карты"
Жителя Мурманска ночью обокрали соседи, пока он спал
Врача на дом в Мурманске теперь можно вызвать через Viber или WhatsАpp
ДТП в Мурманске: на перекрестке улиц Челюскинцев и Володарского сбили 69-летнюю женщину
В Мурманском областном краеведческом музее появятся мультимедийные экспозиции
ДТП в Кандалакше: водитель Toyota Camry сбил на "зебре" 15-летнюю девушку
В Кандалакше появится муниципальный приют для собак
В Мурманске на базе областной научной библиотеки создадут планетарий и Центр современного искусства
В Заозерске бьют тревогу из-за разлива нефтепродуктов