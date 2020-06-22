Министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Ольга Вовк ушла в декрет
Новая неделя в Мурманской области началась с сообщения на оперативном совещании в правительстве региона о кадровых назначениях.
- Министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Ольга Вовк уходит в декретный отпуск. Вместо нее назначается профессиональный архитектор Михаил Кудряшов, - сообщил губернатор Андрей Чибис.
Михаил Кудряшов ранее работал в правительстве Ярославской области. Также его отец входит в состав проектировочной группы, которая участвовала в строительстве гостиницы "Арктика".
Ольга Вовк сначала была руководителем Центра городского строительства и благоустройства в Мурманской области, а после выборов главы регина стала министром профильного ведомства.
Напомним: на прошлой неделе стало известно, что новый руководитель появился у министерства строительства.
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