2020-06-22T08:30:27+03:00
Политика

Министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Ольга Вовк ушла в декрет

Ее обязанности будет исполнять Михаил Кудряшов
Мария ПАШЕНКОВА
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Ольга Вовк ушла в декретный отпуск. Фото: правительство Мурманской областиОльга Вовк ушла в декретный отпуск. Фото: правительство Мурманской области
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Новая неделя в Мурманской области началась с сообщения на оперативном совещании в правительстве региона о кадровых назначениях.

- Министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Ольга Вовк уходит в декретный отпуск. Вместо нее назначается профессиональный архитектор Михаил Кудряшов, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Михаил Кудряшов ранее работал в правительстве Ярославской области. Также его отец входит в состав проектировочной группы, которая участвовала в строительстве гостиницы "Арктика".

Ольга Вовк сначала была руководителем Центра городского строительства и благоустройства в Мурманской области, а после выборов главы регина стала министром профильного ведомства.

Напомним: на прошлой неделе стало известно, что новый руководитель появился у министерства строительства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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