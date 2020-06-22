Министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Ольга Вовк ушла в декрет

22 Июнь 2020 2020-06-22T08:30:27+03:00

Ее обязанности будет исполнять Михаил Кудряшов

Изменить размер текста: A A

Новая неделя в Мурманской области началась с сообщения на оперативном совещании в правительстве региона о кадровых назначениях.

- Министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Ольга Вовк уходит в декретный отпуск. Вместо нее назначается профессиональный архитектор Михаил Кудряшов, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Михаил Кудряшов ранее работал в правительстве Ярославской области. Также его отец входит в состав проектировочной группы, которая участвовала в строительстве гостиницы "Арктика".

Ольга Вовк сначала была руководителем Центра городского строительства и благоустройства в Мурманской области, а после выборов главы регина стала министром профильного ведомства.

Напомним: на прошлой неделе стало известно, что новый руководитель появился у министерства строительства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губернатор Мурманской области поручил не увольнять директора Дворца культуры имени Кирова. Андрей Чибис отменил решение министра культуры Евгения Гомана (Подробности)

В Мурманской области снесли незаконно построенную дачу экс-министра природных ресурсов. Дачное некоммерческое партнерство «Родничок» появилось на особо охраняемой природной территории (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU