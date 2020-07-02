2020-07-02T17:33:23+03:00
Общество

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис об итогах голосования по поправкам в Конституции

Явка в Мурманской области составила более 45%
Мария ПАШЕНКОВА
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Явка в Мурманской области составила более 45%. Фото: правительство Мурманской областиЯвка в Мурманской области составила более 45%. Фото: правительство Мурманской области
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1 июля в Мурманской области завершилось голосование по поправкам в Конституции. В регионе отдать свой голос можно было на 593 избирательных участках.На них пришло 259490 избирателей или 45,18%.

Активнее всего голосовали в Кировске, Апатитах, Полярных Зорях, Печенгском районе. А вот жители Терского, Ловозерского и Ковдорского районов, ЗАТО Островного шли на участки неохотно.

- На участки в Мурманской области пришло более 45% избирателей. Это при том, что значительное количество людей традиционно выехало в отпуска. Очень важно, что голосование прошло максимально прозрачно и с соблюдением всех необходимых санитарных норм. Все, кто пришел на участки были обеспечены одноразовыми перчатками, масками, ручками, - прокомментировал голосование губернатор региона Андрей Чибис.

По итогам плебисцита, большинство жителей Мурманской области - 62,51% - проголосовали за поправки в главный доменты страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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