В Ревде с 12-го раза избрали главу
С сентября 201 года в Ревде народные избранники не могли выбрать своего председателя. 11 раз депутаты собирались на заседания и каждый раз главный вопрос заходил в тупик – голоса делились поровну между предыдущем главой Валентиной Агалаковой и депутатом Валентиной Афоничевой. Сколько бы народные избранники переливали из пустого в порожней, борясь за место под солнцем, не известно.
Вопрос сдвинулся с мертвой точки после коллективного письма депутатов губернатору Мурманской области Андрею Чибису. И, о чудо, на 12-м заседании решение было принято.
Кстати, эксперты приписывают эту маленькую в масштабах региона победу новому министру по внутренней политики Мурманской области Вере Леоновой, которая лично присутствовала на заседании Совета депутатов. В итоге из десяти народных избранников восемь поддержали Валентину Афоничеву главой Ревды.
- Сегодня мне приходит много поздравлений. Что ж, будем работать и воплощать в жизнь планы, с которыми шли на выборы, по благоустройству и улучшению жизни в поселке. Может, эту цель не сразу получится достичь, но мы будем работать, - прокомментировала "КП" свое назначение новая глава Ревды Валентина Афоничева.
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