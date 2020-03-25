В Ревде с 12-го раза избрали главу

25 Март 2020 2020-03-25T08:28:04+03:00

Изменить размер текста: A A

С сентября 201 года в Ревде народные избранники не могли выбрать своего председателя. 11 раз депутаты собирались на заседания и каждый раз главный вопрос заходил в тупик – голоса делились поровну между предыдущем главой Валентиной Агалаковой и депутатом Валентиной Афоничевой. Сколько бы народные избранники переливали из пустого в порожней, борясь за место под солнцем, не известно.

Вопрос сдвинулся с мертвой точки после коллективного письма депутатов губернатору Мурманской области Андрею Чибису. И, о чудо, на 12-м заседании решение было принято.

Кстати, эксперты приписывают эту маленькую в масштабах региона победу новому министру по внутренней политики Мурманской области Вере Леоновой, которая лично присутствовала на заседании Совета депутатов. В итоге из десяти народных избранников восемь поддержали Валентину Афоничеву главой Ревды.

- Сегодня мне приходит много поздравлений. Что ж, будем работать и воплощать в жизнь планы, с которыми шли на выборы, по благоустройству и улучшению жизни в поселке. Может, эту цель не сразу получится достичь, но мы будем работать, - прокомментировала "КП" свое назначение новая глава Ревды Валентина Афоничева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ревде депутат угрожал расправой администратору местного паблика. Максим Россошанский вышел из себя после комментария пользователя под одним из постов (Подробности)

Андрей Чибис поручил уволить с поста директора ДК депутата, который угрожал администратору паблика расправой. Максим Россошанский из Ревды уже покинул ряды сторонников партии, от которой баллотировался (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU