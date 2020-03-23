Андрей Чибис поручил уволить с поста директора ДК депутата, который угрожал администратору паблика расправой

23 Март 2020 2020-03-23T09:42:01+03:00

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Пока в администрации Ревды воздерживаются от комментариев по поводу скандала с членом местного Совета депутатов Максимом Россошанским, губернатор Мурманской области Андрей Чибис делает и причем крайне категорично. Напомним: народный избранник позвонил администратору паблика «Болталка Ревда Мурманская» Ольге Быстровой и стал угрожать расправой, обильно приправляя свою речь нецензурной лексикой.

- У нас есть недопустимый случай, когда один из депутатов в Ревде ведет себя ненадлежащим образом, а еще и убийством угрожает за соответствующую публикацию. Это ни в коем случае не означает, что паблики и СМИ могут вести себя некорректно. Но точно никто не вправе угрожать им. Надо понимать, что если ты избран депутатом, то это на тебя накладывает дополнительные обязательства и ответственность, а не возможность свободного от всех моральных и этических принципов поведения, - отметил глава региона.

Пока сотрудники Следственного комитета проводят проверку, замеченного в сквернословии и угрозах депутата уже исключили из партии «Единая Россия», от которой он баллотировался. И это не все последствия, которые грозят Максиму Россошанскому за столь дерзкий спич.

- Этот человек удивительным образом возглавляет еще и муниципальное учреждение культуры. Я прошу министра культуры и муниципалитет решить эту проблему оперативно – такие люди не могут заниматься нашей культурой, а также прошу посмотреть, насколько данный гражданин может носить в кармане мандат депутата. Я считаю, что это недопустимо! – подчеркнул Андрей Чибис.

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