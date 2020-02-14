2020-02-14T17:52:35+03:00
Происшествия

У председателя Совета депутатов Заозерска не получилось обжаловать решение суда о лишении его прав за вождение в нетрезвом виде

Игорь Винокур прекращает борьбу за свою репутацию
Варвара РУСЛАНОВА
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Кажется, в скандальном деле заполярного депутата поставлена, наконец, точка.Кажется, в скандальном деле заполярного депутата поставлена, наконец, точка.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Скандал вокруг председателя Совета депутатов ЗАТО Заозерск Игоря Винокура не утихает с конца октября. Напомним: народного избранника поймали выпившим за рулем. Однако Игорь Викторович до последнего отрицал свою вину, пиная на то, что по медицинским показаниям ему часто приходится полоскать рот.

Но экспертиза оказалась неумолима – в начале декабря суд лишил Игоря Викторовича водительских прав на полтора года. Тогда депутат заявил, что готов бороться до последнего за свою репутацию и подал апелляцию. Однако заявление об исключении его из партии подал.

- Жалоба на решении мирового судьи была рассмотрена 13 февраля в постоянном судебном присутствии Заозерска и была оставлена без удовлетворения, - сообщили «КП» в Кольском районном суде.

Как стало известно «Комсомолке», Игорь Винокур больше не будет подавать апелляций и ближайшие полтора года проведет в качестве пешехода.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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