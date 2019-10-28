В Мурманской области чиновника поймали пьяным за рулем

СЕГОДНЯ 12:26 2019-10-28T12:26:19+03:00

Чиновник сел пьяным за руль, и засветился на "оперативке" у губернатора. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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О том, что северяне, почувствовавшие власть, позволяют себе нарушать закон, например, прокатиться пьяным за рулем. На оперативном совещании губернатор Мурманской области Андрей Чибис напомнил, что для чиновников такое поведение категорически не допустимо.

- Один из руководителей представительного органа власти попал за вождение в нетрезвом виде. Я не буду сейчас называть муниципалитет, - сообщил о произошедшем неприятном инциденте Андрей Владимирович. - Я попросил Госавтоинспекцию о каждом таком случае сообщать мне. Запомните раз и навсегда правила дорожного движения – для нас приоритет. Садиться пьяным за руль вне зависимости от статуса, считаю, равнозначным преступлению. Ответственность будет неотвратима!

Кроме того, Чибис подчеркнул, что легкое отношение и к другим пунктам ПДД, тоже не допустимо.

К слову, чиновник-алководитель на этих выходных оказался далеко не единственным на Кольском полуострове, позволившим себе сесть выпившим за руль. По данным ГИБДД по Мурманской области, с 25 октября до 9:00 28 октября инспекторы ДПС задержали 19 пьяных водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU