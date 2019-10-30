Глава Заозерска прокомментировал слухи о том, что его поймали пьяным за рулем

СЕГОДНЯ 16:56 2019-10-30T16:45:17+03:00

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Вот уже три дня не утихает шумиха вокруг руководителя представительной власти, которого на выходных поймали пьяным за рулем. Об этом инциденте на оперативном совещании сообщил глава региона Андрей Чибис. Источник «КП» назвал имя проштрафившегося чиновника – им оказался глава ЗАТО Заозерск Игорь Винокур.

- Действительно, меня остановили инспекторы ДПС и, почувствовав запах алкоголя, попросили пройти освидетельствование. Прибор показал 0,3 промилле (погрешность техники допускает не больше 0,16 промилле – Ред.). Я не согласился с показаниями, и предложил пройти медицинское освидетельствование, что и было сделано. Результатов токсилогической экспертизы пока нет, - рассказал «КП» приключившуюся с ним историю Игорь Винокур.

Глав Заозерска подчеркнул, что претензий к сотрудникам полиции у него нет – они выполняли свою работу, несмотря на его статус, что очень похвально. Однако ситуация не столь однозначна, как выглядит на первый взгляд.

- Дело в том, что сейчас я прохожу лечение у стоматолога. В связи с этим мне приходится полоскать ротовую полость каждые 15-20 минут, отсюда и запах алкоголя. Я никогда не позволял себе садиться за руль пьяным. Уверен, что результаты экспертизы разрешат это недоразумение, - объясняет Игорь Викторович.

В региональном отделении партии «Единой России» также отметили, что пока не будут готовы результаты экспертизы, какие-либо выводы делать преждевременно. Однако поездки пьяным за рулем в партии не приветствуются.

ИСТОЧНИК KP.RU