Источник: Экс-глава Заозерска подал заявление об исключении его из партии после подозрения в нарушении ПДД

СЕГОДНЯ 17:22 2019-11-25T17:22:45+03:00

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Вот и настал момент истины и принятия серьезных решений. Напомним: в конце октября Игорь Винокур, будучи еще главой ЗАТО Заозерск, попался инспекторам ДПС в нетрезвом виде за рулем. По версии чиновника, от него, действительно, исходил запах алкоголя, но потому, что он вынужден полоскать рот в гигиенических целях. Однако, по информации информированного источника «КП», экспертиза показала, что Игорь Винокур перед поездкой употреблял спиртное.

- Мы, безусловно, будем нетерпимы к тем, кто нарушает закон, - подчеркнул секретарь регионального отделения «Единой России» и губернатор Мурманской области Андрей Чибис. - Как вы знаете, есть примеры, когда один из наших коллег, который, более того, исполняет обязанности секретаря местного отделения в одном из муниципалитетов, был остановлен сотрудниками ГИБДД, когда вел автомобиль в нетрезвом состоянии. Я считаю, что таким людям не место в партии. И хотел бы сразу всех предупредить, что «Единая Россия» - это, в первую очередь, повышенная ответственность и повышенные требования к тем, кто в ней состоит.

Обращение главы региона было услышано нарушителем общественного спокойствия. Как стало известно «КП», Игорь Винокур уже подал заявление об исключении его из партии. Однако процесс это не быстрый и необходимо соблюсти все формальности. К слову, с недавних пор пост главы ЗАТО Заозерска занимает глава администрации поселения Ильяс Мазитов. После инцидента с Госавтоинспекцией Игорь Винокур даже не стал претендовать на эту должность.

ИСТОЧНИК KP.RU