2019-12-05T13:40:14+03:00
Происшествия

Экс-главу Заозерска Игоря Винокура лишили водительского удостоверения на 1,5 года за вождение в нетрезвом виде

Однако постановление в законную силу еще не вступило
Елена ЧУМАКОВА
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У Игоря Винокура есть 10 дней, чтобы обжаловать решение суда о лишении его водительского удостоверения. Фото: nevnov.ruУ Игоря Винокура есть 10 дней, чтобы обжаловать решение суда о лишении его водительского удостоверения. Фото: nevnov.ru
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В истории с представителем власти, который позволил себе сесть за руль подшофе, можно поставить точку. Напомним: тогда еще главу ЗАТО Заозерск Игоря Винокура на личном автомобиле в последние выходные октября остановили инспекторы ДПС. У блюстителей порядка появились сомнения в трезвости высокопоставленного водителя, и они попросили пройти его освидетельствование.

Алкотестер показал, что Игорь Викторович нетрезв. В последующем это подтвердила и медицинская экспертиза. Однако, по версии самого виновника скандала, от него пахло алкоголем, потому что после стоматологических процедур он вынужден часто полоскать рот. Но как спиртное попало внутрь, он пояснить не смог.

- Постановление по административному делу вынесено 4 декабря. В законную силу не вступило, - сообщили «КП» в судебном участке ЗАТО Заозерск.

Если экс-глава города не обжалует решение мирового судьи, то ему придется заплатить штраф в 50 тысяч рублей и ближайшие полтора года провести в роли пешехода. К слову, инцидент произошел аккурат перед выборами нового главы, и после скандала Игорь Винокур не стал претендовать на продление срока своих полномочий. Кроме того, он услышал адресованные ему слова секретаря регионального отделения «Единой России» и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и написал заявление об исключении его из партии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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