Явка на голосование по поправкам в Конституции в Мурманской области составила 43.51%

2 Июль 2020 2020-07-02T09:18:15+03:00

Самыми активными в голосовании стали Кировск, Полярные Зори и ЗАТО Островной

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1 июля в Мурманской области был последний день, когда можно было проголосовать по поправкам в Конституции.

По данным на 18.00 Мурманской избирательной комиссии, явка в регионе составила 43.51%. Самые активные избиратели оказались в Кировске (59.23%), Полярных Зорях (55.39%) и ЗАТО Островной (42.77%). В Мурманске явка составила 38.71%. Самый низкий показатель - в Кандалакшском районе (37.87%)

Проголосовать могли 574301 северянин, было выдано 259490 бюллетеней, в ящиках для голосования оказалось 259392. 62,51% избирателей в Мурманской области проголосовали за поправки.

Как отметил председатель избирательной комиссии Мурманской области Антон Богомолов, на участках работало более 1000 наблюдателей. В регионе работало 412 постоянных участков и 31 временный.

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