2020-07-01T15:52:39+03:00
Общество

Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Мурманске 1 июля 2020: прямая онлайн-трансляция

Как проходит голосование в Мурманске и области
Есения ДОБРОНРАВОВА
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В Мурманской области проходит голосование за поправки в Конституцию.В Мурманской области проходит голосование за поправки в Конституцию.Фото: Андрей АБРАМОВ
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1 июля - последний день, когда россияне могут проголосовать за поправки в Конституции. На территории Мурманской области с 25 июня работает 412 постоянных участков, еще 31 временный участок организован в учреждениях УФСИН и больницах. По состоянию на 1 января этого года на территории региона зарегистрировано 588 тысяч 555 избирателей.

- У нас активно ведется голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Я убедительно прошу всех, кто еще не принял участие в этом волеизъявлении, выполнить свой гражданский долг, прийти на участок и сформулировать свою позицию, выразить отношение к поправкам. Для нас принципиально важен каждый голос. Голосование организовано в четком соответствии со всеми установками Роспотребнадзора, обеспечивающими безопасность в связи с угрозой коронавируса, - отметил губернатор Андрей Чибис.

Как отметила министр внутренней политики Вера Леонова, в Мурманской области с 25 по 28 июня в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации приняли участие около 130 тысяч человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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