2019-01-29T11:55:05+03:00
Происшествия

Западный эксперт назвал причину крушения бомбардировщика Ту-22М3 под Оленегорском

Привести к трагедии могла сломанная курсо-глиссадная система
Мария ПАШЕНКОВА
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По тому, как бомбардировщик ударился о землю, эксперты решили, что летчик не знал, на какой высоте находится. Фото: скриншот видеоПо тому, как бомбардировщик ударился о землю, эксперты решили, что летчик не знал, на какой высоте находится. Фото: скриншот видео
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Официальной и подтвержденной причины, что же погубило бомбардировщик Ту-22М3, разбившийся во время жесткой посадки на авиабазе Оленья, еще нет - расследование продолжается. Но эксперты уже высказывают свое мнение, тем более, что рассуждать можно не в слепую, а ориентируясь на видео крушения, загадочно попавшее в интернет.

Первая прозвучавшая версия исходила от Минобороны: "тушку" сгубил снежный заряд. Еще одну высказал летчик первого класса Артем Свидзиловский - бомбардировщик слишком резко снижался. Помимо этого специалисты говорят, что члены экипажа могли выжить, но не выполнили команду катапультироваться.

А вот западный эксперт в авиации, чье имя не называется, рассказал сайту defence-blog, что причину трагедии видит в сломанной технике - курсо-глиссадной системе (КГС). Грубо говоря, экипаж садился вслепую.

- Это может быть сломанный КГС. Когда вы летите вслепую, вы следите за ее показателями, чтобы поддерживать правильный угол снижения и скорость. Бомбардировщик спускался слишком быстро. Обычно, когда достигаешь примерно 30 метров на высоте, отключаешь питание и слегка оттягиваешь нос назад, чтобы замедлиться, - рассуждает эксперт.

Потому, как Ту-22М3 ударился о полосу, видно, что летчик не был уверен, на какой высоте находился. Правда, сейчас невозможно сказать, подвела ли КГС на борту, или проблема была с земли.

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