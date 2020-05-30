Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 30 мая 2020 года: 370 зараженных, 7 умерших

Мурманск, кажется, всерьез вознамерился догнать по количеству заболевших коронавирусом Белокаменку. За минувшие сутки в городе-герое подтверждено 26 новых случаев, а общее число зараженных достигло 370. Ситуация крайне тревожная.

Согласно обновленной информации оперативного штаба Мурманской области, в регионе инфицировано 3136 человек (+60 за сутки). 1886 пациентов выздоровели, 7 погибли, а 1243 находятся на лечении. Среди них 30 детей.

Конечно, Мурманск – не единственный муниципалитет, где за минувшие сутки выросло количество инфицированных. Так увеличилось число заболевших коронавирусом в Белокаменке (+1 за сутки, всего 2281), Мончегорске (+13, всего 42), Апатитах (+5, всего 155) и Североморске (+4, всего 65).

У других, к счастью, все куда спокойнее: в Кировске по-прежнему 94 зараженных, Кольском районе – 39, Печенгском районе – 38, Полярном – 21, Кандалакшском районе - 8, Снежногорске и Полярных Зорях – по 6, Оленегорске – 5, Ловозерском районе – 4, Ковдоре и Терском районе – по одному.

Тем не менее, регион продолжает лихорадить. Новая коронавирусная инфекция поменяла форму, да и подхватившие его люди стали заражать все больше окружающих. Однако темпы тестирования в Мурманской области растут – уже проведено более 90 тысяч исследований. Также губернатор Мурманской области Андрей Чибис сказал, когда откроются фитнес-центры и большие магазины, и объяснил, почему даже бессимптомные больные не могут лечиться дома. Однако до 15 июня все останется неизменным.

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