Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 27 мая 2020 года: 2981 заболевших и 1656 выздоровевший

Ситуация с новой коронавирусной инфекцией в Заполярье остается напряженной, но контролируемой. По крайней мере, власти взвесили за и против и решились-таки ослабить тиски ограничительных мер.

Согласно последней сводке оперативного штаба Мурманской области, в регионе COVID-19 заражено 2981 человек. За последние сутки выявлено 45 новых случаев. Это позволило Заполярью в общероссийском рейтинге спуститься аж на 14 строчку рейтинга. Согласитесь, неплохо после пятого-то места.

Догнать Белокаменку остальной территории Мурманской области вместе взятой не так уж и просто – все-таки отрыв почти в 3,2 раза. Судите сами: на масштабной стройке на западном берегу Кольского залива – 2271 заболевших, а в других очагах коронавируса вместе взятых – 710. Спустя несколько дней затишья среди рабочих в Белокаменке выявлено 9 новых случаев. Остальная территория Заполярья тоже не отстает.

Здесь уже шестой день подряд лидирует Мурманск, где заражено 278 местных жителей (+29 за сутки). И конкурентов у города-героя нет. В Апатитах – 143 заболевших, но там эпидемия уже постепенно сходит на нет – за последние сутки там не выявили ни одного нового заболевшего.

В отличие от Североморска, где подтвердили 4 новых случая (всего 56), Мончегорска - 1 новый заболевший (всего 19), Кольского района - 1 новый зараженный (всего 37) и Кандалакшского района - еще 1 инфицированный (всего 7).

В других муниципалитетах ситуация более стабильна: в Кировске по-прежнему 89 заболевших человек, Печенгском районе - 38, Полярном – 21, Снежногорске и Полярных Зорях – по 6, Оленегорске – 5, Ловозерском районе - 4 и Ковдоре – 1.

К слову, врачи тоже не сидят без дела и смогли излечить 1656 пациента, которым поставили COVID-19. Семерых, к сожалению, они не смогли спасти. На лечение находится 1318 человек. Однако госпитализировано 464 северян, и у 60% коронавирус осложняется пневмонией.

Тем не менее, власти нашли возможность ослабить ограничительные меры. В частности, теперь можно вдыхать весенний воздух полной грудью и не носить на улице маску. Однако совсем отказаться от этого вошедшего в нашу жизнь атрибута пока нельзя. В каких случаях маска просто необходима, узнаете здесь. Также возобновить свою работу смогут библиотеки, музеи, госучреждения по спортивной подготовке и непродовольственные магазины площадью до 400 квадратных метров. А в Апатитах и Кировске уже идет речь об открытии салонов красоты.

Однако в том время, как меры ослабили, перечень категорий, которые должны в обязательном порядке пройти тестирование наоборот расширили. А еще нашли, кто виноват в неправильной выплате денег сотрудникам скорой.

Также в правительстве расширили перечень пострадавших отраслей, которым положена господдержка. А общественные работы, призванные помочь потерявшим доход северянам, уже пользуются спросом.

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