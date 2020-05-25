Отмена режима самоизоляции в Мурманске: когда заработают спортивные учреждения и непродовольственные магазины

25 Май 2020 2020-05-25T14:15:28+03:00

Еще больше магазинов смогут начать работать после пандемии. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Последняя неделя мая ознаменовалась ослаблением ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Напомним: теперь на улице лишь рекомендуется носить маски, а вот в общественных местах и магазинах запрещено обслуживать северян без средств индивидуальной защиты. Кроме того разрешено работать библиотекам и музеям за исключением Апатитов, Кировска, Мурманска, Кольского района и Североморска.

- Также разрешается работать госучреждениям, реализующим программы спортивной подготовки, и непродовольственным магазинам площадью до 400 квадратных метров. При условии тестирования персонала, соблюдения профилактических мер и наличия отдельного входа с улицы, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Разумеется, и в этом случае исключение касается уже озвученных пяти муниципальных образований.

- Спасибо всем, кто соблюдает ограничительные меры. Именно благодаря вам стало возможно ослабление мер, - отметил глава региона.

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