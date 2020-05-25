Отмена режима самоизоляции в Мурманске: когда заработают спортивные учреждения и непродовольственные магазины
Последняя неделя мая ознаменовалась ослаблением ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Напомним: теперь на улице лишь рекомендуется носить маски, а вот в общественных местах и магазинах запрещено обслуживать северян без средств индивидуальной защиты. Кроме того разрешено работать библиотекам и музеям за исключением Апатитов, Кировска, Мурманска, Кольского района и Североморска.
- Также разрешается работать госучреждениям, реализующим программы спортивной подготовки, и непродовольственным магазинам площадью до 400 квадратных метров. При условии тестирования персонала, соблюдения профилактических мер и наличия отдельного входа с улицы, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Разумеется, и в этом случае исключение касается уже озвученных пяти муниципальных образований.
- Спасибо всем, кто соблюдает ограничительные меры. Именно благодаря вам стало возможно ослабление мер, - отметил глава региона.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в Мурманской области после пандемии откроются библиотеки и музеи. Однако не везде эти учреждения культуры смогут начать работать (Подробности)
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в каких случаях надо носить маски и будут ли штрафовать. Рублем накажут и тех, кто не носит маски, и тех, кто допустил это (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»