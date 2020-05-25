2020-05-25T13:33:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в четырех больницах Мурманской области выявили нарушения с выплатами сотрудникам скорой помощи

Главных врачей медучреждений ждет выговор
Елена ЧУМАКОВА
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Главврачей, недоплачивавшим медикам, ждет выговор.Главврачей, недоплачивавшим медикам, ждет выговор.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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В Заполярье никак не удается свести на нет скандал с выплатами медикам, работающим с заболевшими коронавирусом. Напомним: вместо обещанных президентом России Владимиром Путиным десятков тысяч рублей некоторые герои в белых халатах получили копейки из-за того, что доплату им посчитали согласно отработанным часам. Потом ее округлили до смен, а потом и вовсе просто выплатили все, что положено. А теперь нашли виновных в этой ситуации.

- Проверки правильности начисления выплат прошли на Мурманской областной станции скорой помощи, в Мончегорской, Североморской и Апатитско-Кировской больницах. Во всех выявлены нарушения, в частности в списки на доплату включили не всех сотрудников, либо размер выплаты был занижен, - отметил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Несправедливость уже исправили. 22 мая прошли все выплаты. Доплату получили 2176 человек на общую сумму 72,7 миллионов рублей.

- В этих учреждениях должны быть проведены служебные проверки, и главные врачи привлечены к дисциплинарной ответственности, как минимум к выговору. Такая ситуация в условиях пандемии коронавируса недопустима. Необходимо уделять максимальное внимание каждой жалобе, - подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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