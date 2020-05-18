Министр здравоохранения Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Выплата медикам положена единовременно за риск работы с ковидом без учета часов и смен»

18 Май 2020 2020-05-18T16:39:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Коронавирус порождает в Заполярье скандал за скандалом. Не успела отгреметь Белокаменка с лавинообразным темпом прироста заболевших, как казус случился с президентскими выплатами врачам.

Напомним: изначально речь шла о том, что деньги медики получат согласно фактически отработанному времени. Но после разразившегося скандала губернатор Мурманской области Андрей Чибис лично заявил, что выплаты будут осуществлять в целом за смену.

- В соответствии с обращением президента России Владимира Путина из постановления правительства Российской Федерации исключена норма «за фактически отработанное время». Минздрав России конкретно определил, что выплаты являются единовременными и осуществляются за риск работы с ковидными больными в полном размере, без учета смен и часов, - отметил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев. – Доплаты на общую сумму 23,4 миллиона рублей абсолютно всем работникам выплачены.

Всего за апрель деньги за COVID-19 получили 614 медиков на общую сумму больше 47 миллионов рублей. Также из областного бюджета были выделены средства на поощрение тех сотрудников, которые не попали в федеральные постановления, а также тех, кто оказывает помощь пациентам из группы риска. Речь идет в том числе о водителях машин скорой помощи, сотрудниках лабораторной диагностики и других. Всего от региона доплаты на общую сумму больше 20 миллионов рублей получили 1788 медработников.

- Медицинских работников, у которых возникают вопросы по поводу выплат, прошу обращаться на «горячую линию», а если проблема не будет решена, то напрямую ко мне в приемную, - подчеркнул Андрей Чибис.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Министр здравоохранения Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Из 420 пациентов 9 – в тяжелом состоянии и 1 – в крайне тяжелом». Дмитрий Панычев рассказал, как чувствуют себя больные коронавирусом северяне и рабочие из Белокаменки (Подробности)

Карта распространения коронавируса в Мурманской области на 18 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших. Рассказываем, как изменилась статистика по заболевшим во всех районах и городских округах (Подробности)

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: жителям Мурманской области раздали больше 500 тысяч масок. Средства защиты для северян были приобретены на внебюджетные деньги (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU