Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в минздраве объяснили смешные суммы, начисленные медработникам за работу с ковидными больными

14 Май 2020 2020-05-14T15:49:24+03:00

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В апреле президент Владимир Путин сообщил, что медработники, которые лечат ковидных больных, должны получать надбавку, раз подвергают себя опасности. В правительстве Мурманской области отреагировали быстро. По предложению министра здравоохранения Дмитрия Панычева врачи скорой помощи и первичной медико-санитарной помощи должны будут получать надбавку в размере 80% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности с учетом фактически отработанного времени, средний персонал - 40%, младший персонал и прочие - 20%. Врачи, средний и младший персонал стационаров - 100, 50 и 30% соответственно.

Суммы звучали красивые - десятки тысяч рублей. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил проконтролировать, чтобы герои в белых халатах получили заслуженные доплаты. И они получили... В расчетных листках за апрель, которые пришли в начале мая, стояли смешные то 229 рублей, а то и вовсе 22.

Дмитрию Панычеву пришлось держать ответ. Сумму в 229 рублей он, например, объяснил тем, что водитель скорой помощи отработал по вызову к ковидному пациенту всего 1,5 часа, поэтому и сумма такая. Но схему начисления пришлось пересмотреть, ведь медработники рискуют жизнью, сутками не видят родных. И получают копейки!

- Пришло разъяснение от минздрава, что расчет должен идти не по фактическому контакту с пациентом с коронавирусом, а за все время, которое человек присутствует на работе, - сообщил министр.

Так, одному водителю "скорой" сначала начислили 1398 рублей, а потом пересчитали и получилось уже 12 598 рублей.

Также региональный минздрав запустил "горячую линию" для медиков, на которую можно (и нужно!) сообщить о проблемах с начислением стимулирующих выплат. Телефон (8152) 486-135 работает с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

ИСТОЧНИК KP.RU