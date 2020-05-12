Министр здравоохранения Мурманской области объяснил доплату в 229 рублей за работу с коронавирусными больными водителю машины скорой помощи

12 Май 2020 2020-05-12T15:24:30+03:00

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Снимок расчетного листа водителя машины скорой медицинской помощи из Мурманска облетел всю страну. В графе «Выплата на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» сумма всего 229 рублей 15 копеек. А где же обещанные десятки тысяч рублей за работу с зараженными коронавирусом, о которых так бодро докладывали совсем недавно? Неужели слова президента России Владимира Путина в Мурманской области помножили на ноль?

В региональном минздраве такому вопиющему расчетнику нашлось вполне ожидаемое объяснение.

- Фактическое время, которое этот сотрудник отработал на вызове к ковидному пациенту, составило 1,5 часа. Поэтому такая доплата и прошла, - расставил все точки над "и" министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев и подчеркнул: - Подавляющее большинство медработников - 1753 человека - получили доплату за работу с больными коронавирусом. В связи с уточнением Минздрава по порядку определения размера выплат стимулирующие надбавки будут в ближайшее время увеличены.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис попросил оперативно реагировать на подобные сообщения и напомнил, что принципиально важно, чтобы все обещанные президентом страны и региональным правительством выплаты производились вовремя и в должном объеме.

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