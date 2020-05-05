2020-05-05T17:00:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: депутат Госдумы Алексей Веллер перечислил месячную зарплату мурманским врачам

Депутат от Мурманской области решил поддержать сотрудников Мурманского областного клинического многопрофильного центра
Мария ПАШЕНКОВА
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Алексей Веллер, как и многие другие депутаты, отказался от месячной зарплаты в пользу врачей.Алексей Веллер, как и многие другие депутаты, отказался от месячной зарплаты в пользу врачей.
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Список медицинских работников, умерших от коронавируса, растет. У людей в белых халатах нет возможности сесть дома на самоизоляции, более того, каждый день они рискуют, чтобы спасти тех, кто попал на ковидную больничную койку.

Медработников в это непростое время поддерживают, как могут: стимулирующими выплатами, средствами защиты. А некоторые представители власти перечисляют больницам свои зарплаты. Так поступил и депутат Госдумы от Мурманской области Алексей Веллер. Сейчас он работает в Мурманске, где встретился с главным врачом Мурманского областного клинического многопрофильного центра Евгением Тарбаевым. Парламентарий сообщил, что перечисляет горбольнице свою месячную депутатскую зарплату.

- В это непростое время для наших медицинских работников любая помощь важна, – сказал депутат и обратился к своим коллегам из Мурманской областной Думы с предложением также перечислить свою месячную заработную плату на поддержку работникам здравоохранения Мурманской области.

Ранее такое предложение уже обсуждалось и нашло отклик у парламентариев. По официальным данным, в 2018 году Алексей Веллер заработал 4,8 миллиона рублей (примерно по 400 тысяч рублей в месяц).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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