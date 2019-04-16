2019-04-16T10:18:46+03:00
Политика

Доходы депутатов Госдумы: Алексей Веллер заработал меньше жены, а супруга Алексея Лященко - пару копеек

Декларации за 2018 год представили и сенаторы от Мурманской области
Мария ПАШЕНКОВА
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Доходы депутатов Госдумы от Мурманской области не сильно изменились за год.Доходы депутатов Госдумы от Мурманской области не сильно изменились за год.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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На днях мы узнали доходы врио губернатора Мурманской области и членов правительства региона. Теперь свои декларации показали депутаты Госдумы. Напомним, от Заполярья в парламенте присутствуют Алексей Веллер и Алексей Лященко.

Депутат гоняет на Harley-Davidson

В 2018 году Алексей Веллер заработал 4,8 миллиона рублей. А вот его супруга больше – 6,2 миллиона. Также он владеет квартирой (194,90 кв.м), апартаментами (113,10 кв.м), двумя нежилыми помещениями (134,40 и 18,00 кв.м). Как депутат у него на время срока полномочий есть служебное жилье (142,50 кв.м). А вот ездить экс-мэр Мурманска предпочитает на Land Rover и Range Rover Evoque.

Его супруга водит Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC и Porsche Cayenne. В собственности у нее (2815 кв.м), квартира (319,80 кв.м).

Алексей Лященко заработал почти столько же, сколько коллега, - 4,8 миллиона рублей. А вот его жена…. 0,26 рубля. При этом у самого депутата нет своей квартиры, только служебная (119,70 кв.м). Зато есть Lexus LX 450d, 570 и Harley-Davidson. Зато супруга депутата владеет двумя квартирами в разных долях (68,40 и 119,70 кв.м), а еще сразу четырьмя земельными участками (13489, два по 5000 и 10373 кв.м).

Для сравнения, в 2017 году Алексей Веллер заработал 5,2 миллиона рублей (его жена 52 миллиона рублей), Алексей Лященко - 4,5 миллиона рублей (его вторая половинка 601 тысячу рублей).

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в 2018 году заработал 71,7 миллиона рублей. Самый большой доход в Госдуме по итогам 2018 года продемонстрировал депутат Григорий Аникеев, заработавший более 2,3 миллиарда рублей.

По три квартиры

Одновременно с Госдумой о доходах отчитались в Совете Федерации. Так, сенатор от Мурманской области Игорь Чернышенко задекларировал 6 миллионов рублей, его жена – 278 тысяч.

В собственности у Игоря Константиновича Nissan X-Trail, два земельных участка (4589 и 608 кв.м), два жилых дома (68.80 и 53 кв.м), три квартиры (66.30, 64 и 72.30), в том числе одна в Болгарии.

Еще один сенатор от Мурманской области Татьяна Кусайко за 2018 года заработала 6,7 миллионов рублей. У нее нет машины, зато есть три квартиры (62, 32.60 и 102.20 кв.м).

А вот самым богатым стал сенатор от Камчатского края Валерий Пономарев - 2,35 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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