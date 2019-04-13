Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис отчитался о своих доходах

СЕГОДНЯ 09:25 2019-04-13T09:25:44+03:00

Глава региона рассказал о доме в Испании и Porsche

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Первые финансовые ласточки прилетели! Настал апрель, а, значит, и пора отчетов о доходах.

По традиции, одним из первых о своем материальном положении отчитался глава Мурманской области. Уже не Марина Ковтун, а врио губернатора Андрей Чибис.

В 2018 году он заработал 16,3 миллиона рублей, в том числе 13,4 миллиона от продажи имущества.В собственности у Андрея Владимировича таун хаус в Испании (176 кв.м), который он делит с семьей, две индивидуальные квартиры по 133 и 76,2 кв.м, а также машиноместо почти на 18 кв.м. Ездить новый глава предпочитает на Porsche, Mercedes-Benz, еще у него есть снегоход и снегоболотоход.

Супруга Андрея Чибиса Евгения за прошлый год заработала 1,6 миллиона рублей.У нее есть сразу три машиноместа, несколько земельных участков на 717 кв.м и индивидуальная квартира.

При этом общая сумма декларированного дохода за 2017 год у Андрея Чибиса составила 2,6 миллиона рублей, у супруги - 35,6 миллиона рублей.

Напомним, Марина Ковтун в 2017 году заработала 4,3 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU