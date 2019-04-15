2019-04-15T12:22:31+03:00
Политика

Доходы в правительстве Мурманской области: кто самый бедный и самый богатый

Евгений Никора зарабатывает 666 тысяч рублей в месяц, а Андрей Иванов - "всего" 245 тысяч
Мария ПАШЕНКОВА
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В правительстве Мурманской области отчитались о доходах, недвижимости и машинах.В правительстве Мурманской области отчитались о доходах, недвижимости и машинах.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Еще на прошлой неделе врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис отчитался о своих доходах за 2018 года. Напомним, новый глава региона заработал более 16 миллионов рублей, рассказал о таунхаусе в Испании и иномарках.

Вслед за руководителем декларации представили сотрудники правительства.

Так, оказалось, что самый богатый – заместитель губернатора Евгений Никора. В 2018 году он заработал 8,4 миллиона рублей (или по 666 тысяч рублей в месяц). Также у него есть две квартиры (116,7 и 82,8 кв.м), земельный участок 870 кв.м, гараж размером больше средней двушки – 68 кв.м, Mercedes-benz и Ski-Doo. К слову, супруга Евгения Никоры заработала 2,2 миллиона рублей. В прошлом году зам губернатора отчитался о 11,42 миллионах дохода. В их числе были и проценты от вкладов.

На втором месте по богатству идет министр энергетики и ЖКХ Владимир Гноевский – 5 миллионов рублей (или 417 тысяч в месяц). В собственности у него две квартиры (55,8 и 54,6кв.м), Mercedes-Benz. Напомним, в последнее время у министра добавилось работы с учетом создания в регионе штаба ЖКХ.

Замыкает тройку министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Дмитрий Филиппов. Он в 2018 году задекларировал 4,7 миллиона рублей (392 тысячи рублей в месяц). А вот из личной собственности у него только квартира 79,7 кв.м.

А вот самым «бедным» в правительстве оказался министр рыбного хозяйства Андрей Иванов. Его доход – 2,9 миллиона рублей (242 тысячи в месяц). У него есть земельный участок в 1473 кв.м, жилой дом 40,6 кв.м, квартира 86,9 кв.м, комната, котельная, насосная, Volkswagen, два Ford, катер, моторная лодка и прицеп. Ситуация, к слову, странная. Ведь за 2017 год он стал самым богатым в правительстве – 12 миллионов рублей. А в 2016-м и вовсе задекларировал – 33 миллиона рублей. А вот самым скромным был министр соцразвития Сергей Мякишев – 2,7 миллиона рублей.

Если смотреть доходы вторых половинок тех, кто работает в региональном «белом доме», то получается, что больше всего заработала супруга заместителя губернатора Романа Дурягина – 6 миллионов рублей. А вот у Дмитрия Филиппова жена не работает.

В плане недвижимости самым скромным оказался министр юстиции Максим Почкин – у него нет ни своей квартиры, ни даже дачи или земли.

СПРАВКА «КП»

Доходы в правительстве Мурманской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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