В Мурманской области 9 тысяч многоквартирных домов, и к каждому проверяющего не приставишь
Кровли должны быть убраны незамедлительно, а на вывоз снега из городов и поселков - две недели. Такие задачи поставил врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис перед созданным им оперативным штабом по наведению порядка в сфере обслуживания многоквартирных домов и уборки территорий муниципалитетов. И вечером в среду, 27 марта, министр энергетики и ЖКХ региона Владимир Гноевский и главный жилищный инспектор Заполярья Алены Кузнецова представили руководству первый ежедневный доклад.
- Штаб выступит тем координационным центром, которого области не хватало для системной работы с управляющими организациями. У нас 9 тысяч многоквартирных домов, и к каждому проверяющего не приставишь, - отметила Алена Кузнецова.
Процесс «весенней уборки» в области запущен и набирает обороты. По всей области проходят встречи муниципалитетов, правоохранительных органов и управляющих компаний, от которых требуют срочно устранить все имеющиеся недоработки.
- Любое нарушение или жалоба жильцов могут стать поводом для проверки и принятия мер вплоть до лишения лицензии. А ЧП, подобные несчастному случаю у дома №8 на Рыбном проезде, - это уголовная ответственность, - пригрозил на встрече мурманским жилищникам Владимир Гноевский.
Тем не менее, Андрей Чибис подчеркнул, что ждет конкретных цифр в докладе: сколько кровель почистили, откуда снег вывезли.
ИСТОЧНИК KP.RU