В Мурманской области 9 тысяч многоквартирных домов, и к каждому проверяющего не приставишь

СЕГОДНЯ 10:10 2019-03-28T10:55:55+03:00

Судя по взгляду Андрея Чибиса, он ожидал в докладе конкетных цифр, а не рассужденйи о том, как здорово, что создан штаб. Фото: gov-murman.ru

Региональный штаб по наведению порядка станет координационным центром, которого так не хватало Заполярью

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Кровли должны быть убраны незамедлительно, а на вывоз снега из городов и поселков - две недели. Такие задачи поставил врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис перед созданным им оперативным штабом по наведению порядка в сфере обслуживания многоквартирных домов и уборки территорий муниципалитетов. И вечером в среду, 27 марта, министр энергетики и ЖКХ региона Владимир Гноевский и главный жилищный инспектор Заполярья Алены Кузнецова представили руководству первый ежедневный доклад.

- Штаб выступит тем координационным центром, которого области не хватало для системной работы с управляющими организациями. У нас 9 тысяч многоквартирных домов, и к каждому проверяющего не приставишь, - отметила Алена Кузнецова.

Процесс «весенней уборки» в области запущен и набирает обороты. По всей области проходят встречи муниципалитетов, правоохранительных органов и управляющих компаний, от которых требуют срочно устранить все имеющиеся недоработки.

- Любое нарушение или жалоба жильцов могут стать поводом для проверки и принятия мер вплоть до лишения лицензии. А ЧП, подобные несчастному случаю у дома №8 на Рыбном проезде, - это уголовная ответственность, - пригрозил на встрече мурманским жилищникам Владимир Гноевский.

Тем не менее, Андрей Чибис подчеркнул, что ждет конкретных цифр в докладе: сколько кровель почистили, откуда снег вывезли.

ИСТОЧНИК KP.RU