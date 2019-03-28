2019-03-28T08:53:41+03:00
Происшествия

Мурманчанка, на которую с крыши дома на Рыбном проезде упала сосулька, умерла в больнице

Директор компании, отвечавшей за уборку, задержан
Мария ПАШЕНКОВА
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Сосулька упала на женщину с крыши дома №8 Рыбного проезда. Погибшая жила в этом доме.Сосулька упала на женщину с крыши дома №8 Рыбного проезда. Погибшая жила в этом доме.Фото: Мария ПАШЕНКОВА
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Плохая новость пришла поздно вечером 27 марта. 63-летняя мурманчанка, на которую 26 числа с дома №8 на Рыбном проезде упала сосулька, скончалась в реанимации. Травмы - от проникающей черепно-мозговой травмы до ушиба легкого - оказались несовместимы с жизнью.

- Пункт "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ предусматривает ответственность за последствия в виде причинения по неосторожности тяжкого вреда здоровью либо смерти человека. Поэтому квалификация уголовного дела не меняется, - сообщила старший помощник руководителя СКР по Мурманской области Алина Александрович.

Напомним, в тот же день, когда женщины не стало, ее сын и невестка пришли в правительство Мурманской области, чтобы встретиться с врио губернатора Андреем Чибисом. А через несколько часов был задержан генеральный директор подрядной организации, которая ответственна за уборку снега с крыши дома № 8 по проезду Рыбному, у которой был заключен соответствующий договор с управляющей компанией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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