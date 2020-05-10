2020-05-10T15:09:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: сотрудники скорой помощи рассказали о своей работе во время коронавируса

Оказывается, главное – соблюдать меры предосторожности [видео]
Елена МОЛОДЦОВА
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В Мурманской области около 1000 врачей, фельдшеров и водителей скорой помощи вышли на борьбу с коронавирусом.В Мурманской области около 1000 врачей, фельдшеров и водителей скорой помощи вышли на борьбу с коронавирусом.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Вот уже больше месяца Мурманская область живет в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. Северяне томятся на самоизоляции, а медики работают на износ, сражаясь за жизни тех, кто подхватил COVID-19,

Напомним: по последним данным оперативного штаба Мурманской области, в регионе коронавирусом заражен 2371 человек, пятеро из них погибли, 441 выздоровел. За этими цифрами кроется титанический труд медиков. В Заполярье трудятся около 1000 врачей, фельдшеров и водителей скорой помощи первыми приходят на помощь заболевшим.

- Профессия у нас в любом случае опасная и сложная независимо от того, есть такие заболевания, как ковид или нет, - говорит фельдшер анестезиолого-реанимационной бригады скорой медицинской помощи Глеб Невежин.

Конечно, сегодня сотрудники «скорой» рискуют вдвойне, ежечасно рискуя сами заразиться новой опасной инфекцией.

- Нужно понимать, что пациент, который болен COVID-19,такой же пациент, как и все остальные, к которым мы ездим. Просто при работе с ним надо соблюдать меры предосторожности, - уверен Михаил Кисиленко, фельдшер анестезиолого-реанимационной бригады скорой медицинской помощи.

По информации оперативного штаба, сегодня медики обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты.

- Моя семья, провожая меня на работу, кончено переживает и одновременно гордится мной. Я стараюсь их успокаивать, мол, все меры предосторожности неукоснительно соблюдаю, - рассказывает Денис Подуков, врач анестезиолого-реанимационной бригады скорой медицинской помощи.

Сотрудники скорой помощи Мурманска рассказали о своей работе во время коронавируса.Автор: Оперативный штаб Мурманской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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