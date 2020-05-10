2020-05-10T01:04:30+03:00
Коронавирус Covid-19

В Мурманской областной больнице скончался водитель из Белокаменки с подтвержденным тестом на коронавирус

55-летний мужчина также страдал сахарным диабетом и ишемической болезнью сердца
Наталья ЛОБАНОВА
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К сожалению, пациента не удалось спасти.К сожалению, пациента не удалось спасти.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Опасная инфекция не жалеет никого - в Мурманской области 9 мая умер пятый человек с положительным тестом на коронавирус. Им оказался 55-летний рабочий из Белокаменки.

- В Мурманске скончался пациент с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на COVID-19. Мужчина заболел на фоне тяжелых сопутствующих заболеваний: он страдал сахарным диабетом и ишемической болезнью сердца, из-за чего в прошлом перенес стентирование коронарных сосудов, - сообщили в региональном оперативном штабе.

Мужчина работал водителем на стройплощадке в Белокаменке и был госпитализирован 27 апреля в тяжелом состоянии. Лечение пневмонии начали в Кольской центральной районной больнице, затем состояние северянина усложнилось и его перевели в реанимацию областной больницы в Мурманске, начали искусственную вентиляцию легких. Однако это не помогло - несмотря на проводимую интенсивную терапию, состояние прогрессивно ухудшалось. К сожалению, пациента спасти не удалось.

Напомним: четвертым погибшим от коронавируса в регионе стал 62-летний мужчина. Он отказывался от госпитализации, пока у него не подтвердили коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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