Ситуация с коронавирусом в Мурманске: 177 рабочих из Белокаменки в ночь на 9 мая чартерным рейсом улетели в Москву

10 Май 2020 2020-05-10T13:03:49+03:00

Airbus A320 приземлился в День Победы в аэропорту «Домодедово»

Изменить размер текста: A A

Несмотря на праздники, рабочие с масштабной стройки в Белокаменке, буквально охваченной эпидемией коронавирусом, продолжают покидать Мурманскую область.

Напомним: из аэропорта «Мурманск» за последнее время уже вылетело несколько чартерных рейсов в Екатеринбург и Самару. Как сообщает компания «Велесстрой», среди сотрудников которой и произошла вспышка COVID-19, за последние три недели из Белокаменки домой улетели 535 рабочих.

Теперь их примеру последовало еще 177 вахтовиков. В ночь на 9 мая из главной воздушной гавани Заполярья вылетел Airbus A320 и взял курс на московский аэропорт «Домодедово».

- Отъезд прошел в рамках перевахтовки персонала компании, которая планомерно переходит в штатный рабочий режим. Это стало возможным благодаря постепенной нормализации эпидемиологической обстановки на объекте, - уточняют в пресс-службе «Велесстроя». – Отправка сотрудников происходит в строгом соответствии с порядком, утвержденным 28 апреля рабочей группой оперативного штаба Мурманской области.

На данный момент на объекте в Белокаемнке подтвержден 2008 новых случаев коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 10 мая 2020 года: 2371 заболевших и 441 выздоровевших. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 10 мая 2020 года (Подробности)

В Мурманской областной больнице скончался водитель из Белокаменки с подтвержденным тестом на коронавирус. 55-летний мужчина также страдал сахарным диабетом и ишемической болезнью сердца (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU