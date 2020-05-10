2020-05-10T13:03:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: 177 рабочих из Белокаменки в ночь на 9 мая чартерным рейсом улетели в Москву

Airbus A320 приземлился в День Победы в аэропорту «Домодедово»
Елена МОЛОДЦОВА
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Чартер вылетел из Мурманска в Москву.Чартер вылетел из Мурманска в Москву.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Несмотря на праздники, рабочие с масштабной стройки в Белокаменке, буквально охваченной эпидемией коронавирусом, продолжают покидать Мурманскую область.

Напомним: из аэропорта «Мурманск» за последнее время уже вылетело несколько чартерных рейсов в Екатеринбург и Самару. Как сообщает компания «Велесстрой», среди сотрудников которой и произошла вспышка COVID-19, за последние три недели из Белокаменки домой улетели 535 рабочих.

Теперь их примеру последовало еще 177 вахтовиков. В ночь на 9 мая из главной воздушной гавани Заполярья вылетел Airbus A320 и взял курс на московский аэропорт «Домодедово».

- Отъезд прошел в рамках перевахтовки персонала компании, которая планомерно переходит в штатный рабочий режим. Это стало возможным благодаря постепенной нормализации эпидемиологической обстановки на объекте, - уточняют в пресс-службе «Велесстроя». – Отправка сотрудников происходит в строгом соответствии с порядком, утвержденным 28 апреля рабочей группой оперативного штаба Мурманской области.

На данный момент на объекте в Белокаемнке подтвержден 2008 новых случаев коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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