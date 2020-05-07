2020-05-07T09:46:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: 204 вахтовика из Белокаменки улетели чартером в Самару

После двухнедельной обсервации они смогут вернуться домой
Елена МОЛОДЦОВА
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Чартер уже доставил вахтовиков в Самару. Фото: flightradar24.comЧартер уже доставил вахтовиков в Самару. Фото: flightradar24.com
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Рабочие с масштабной стройки в Белокаменке, где разгорелся крупнейший очаг коронавируса в России, постепенно покидают стройку. Напомним: уже состоялись три чартерных рейса – один в Самару и два в Екатеринбург – с порядка 500 пассажирами на борту.

Однако последний оказался не очень удачным: у 114 вахтовиков, прилетевших на обсервацию в Екатеринбург, подтвердился COVID-19. После этого чартеры приостановили, а в Роспотребнадзоре Мурманской области разработали новый алгоритм действий по проверке рабочих перед отлетом.

В 01.00 7 мая самолет «Уральских авиалиний» поднялся в воздух в аэропорту «Мурманск» и взял курс на Самару. На его борту находились 204 рабочих с промплощадки в Белокаменке.

- Мы взяли на себя все транспортные расходы – перелет из аэропорта «Мурманск» и дальнейшие трансферы по России до места жительства, - отметил HR-директор «Велесстрой» Максим Глотов.

Перед вылетом рабочие прошли двухнедельную обсервацию и необходимое обследование.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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