Ситуация с коронавирусом в Мурманске: у 114 вахтовиков из Белокаменки, улетевших чартером в Екатеринбург, подтвердился коронавирус
Два чартерных рейса из Мурманска в Екатеринбург с рабочими из Белокаменки оказались настоящим троянским конем. Напомним: несколько дней назад губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что у семи вахтовиков, прибывших из Заполярья, есть подозрение на коронавирус. И, надо понимать, оно подтвердилось.
- У 114 рабочих из Мурманска, которые находятся в обсерваторе «Обуховский», подтвердился вирус, - сообщили в оперативном штабе Свердловской области.
Казалось бы, за такой сюрприз кто-то должен понести наказание, но - нет.
- Решение отправить рабочих из Белокаменки в Екатеринбург и Самару было принято для разобщения людей после консультации с эпидемиологами. При этом был соблюден весь алгоритм действий: проведено двойное тестирование и перевозились с соблюдением всех правил. Мы понимали все риски, поэтому людей отправляли не домой, а на самоизоляцию в обсерватор. Мы не видим никаких нарушений и благодарны коллегам из Екатеринбурга и Самары, что помогли разгрузить Белокаменку, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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