2020-05-01T17:01:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: можно ли в Мурманске пройти платный тест на коронавирус

Мы узнали, где можно проверить себя на наличие опасной инфекции
Елена МОЛОДЦОВАНаталья ЛОБАНОВА
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Тест на коронавирус теперь может пройти каждый - были бы деньги.Тест на коронавирус теперь может пройти каждый - были бы деньги.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Узнать, больны ли твои близкие или ты сам коронавирусом хочется многим. Вот только бесплатный тест на COVID-19 делают далеко не всем, а только тем, у кого есть явные подозрения на опасную инфекцию. Массово проверяют только рабочих на Белокаменке и осужденных в исправительной колонии №23 в Ревде.

В частных клиниках Мурманска проверить себя на новую опасную коронавирусную инфекцию до недавнего времени было нельзя.

- Мы не проводим тестирование на коронавирус в Мурманске. Исследование на COVID-19 делается только в отделениях нашей клиники в Москве и Московской области, - вот классический ответ многих мурманских медицинских центров.

Однако одна из частных лабораторий в столице Заполярья и Североморске все же начала тестирование на COVID-19 всех желающих.

- Пройти исследование можно строго по предварительной записи с 14.00 до 20.00. Услуга обойдется в 1250 рублей, - сообщает оперативный штаб Мурманской области.

Предполагается, что лаборатория сможет проводить порядка 50 тестов в день, а результат исследования можно будет получить через двое суток после сдачи по электронной почте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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