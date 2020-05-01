Ситуация с коронавирусом в Мурманске: можно ли в Мурманске пройти платный тест на коронавирус

1 Май 2020 2020-05-01T17:01:32+03:00

Тест на коронавирус теперь может пройти каждый - были бы деньги. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мы узнали, где можно проверить себя на наличие опасной инфекции

Изменить размер текста: A A

Узнать, больны ли твои близкие или ты сам коронавирусом хочется многим. Вот только бесплатный тест на COVID-19 делают далеко не всем, а только тем, у кого есть явные подозрения на опасную инфекцию. Массово проверяют только рабочих на Белокаменке и осужденных в исправительной колонии №23 в Ревде.

В частных клиниках Мурманска проверить себя на новую опасную коронавирусную инфекцию до недавнего времени было нельзя.

- Мы не проводим тестирование на коронавирус в Мурманске. Исследование на COVID-19 делается только в отделениях нашей клиники в Москве и Московской области, - вот классический ответ многих мурманских медицинских центров.

Однако одна из частных лабораторий в столице Заполярья и Североморске все же начала тестирование на COVID-19 всех желающих.

- Пройти исследование можно строго по предварительной записи с 14.00 до 20.00. Услуга обойдется в 1250 рублей, - сообщает оперативный штаб Мурманской области.

Предполагается, что лаборатория сможет проводить порядка 50 тестов в день, а результат исследования можно будет получить через двое суток после сдачи по электронной почте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: На стройплощадке в Белокаменке умерла женщина, у которой тест на коронавирус дважды показал отрицательный результат. Причину смерти установит судмедэкспертиза (Подробности)

Министр здравоохранения Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «В больницах 393 пациента с COVID, пятеро из них в тяжелом состоянии». Дмитрий Панычев рассказал о самочувствии пациентов, у которых подтвердился диагноз COVID-19 (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU